Suciedad acumulada, contratos vencidos y un servicio deteriorado: las claves del contrato de emergencia de Las Palmas de Gran Canaria

La suciedad acumulada en las calles de Las Palmas de Gran Canaria ha llegado a un límite. Para intentar atajar esta situación, el Ayuntamiento de la capital recurrirá a un contrato de emergencia que supla las carencias y el deterioro del Servicio Municipal de Limpieza, tanto en su parte privada de gestión indirecta, como en la de gestión pública directa. Tras aprobar la medida en Junta de Gobierno, la alcaldesa, Carolina Darias, señaló este jueves que han tomado esta decisión ante el grave riesgo para la salud pública que ha ido agravándose en los últimos meses.

La alta indisponibilidad entre los trabajadores públicos del servicio de limpieza, la situación de nulidad de los contratos que prestan servicio a la parte privatizada desde hace varios años, además del incivismo, han hecho que la situación sea insostenible. El Ayuntamiento suscribirá un contrato de emergencia con FCC Medio Ambiente que estará vigente hasta que entren en vigor los nuevos megacontratos de recogida de residuos sólidos y de limpieza viaria, cuya tramitación ha sido más larga de lo esperado y ni siquiera han salido a licitación.

"El acuerdo que hemos adoptado en el día de hoy trata de dar respuesta real y jurídica a ambos servicios en la ciudad", resaltó Darias durante su intervención. La alcaldesa reconoció que ambos megacontratos, valorados en 497 millones de euros y con una vigencia de ocho años, no podrán estar hasta "bien avanzado 2026", por lo que de no actuar ya la situación que se vive en las calles de la ciudad seguiría deteriorándose, tal y como han podido constatar diferentes servicios en los últimos meses.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto a los concejales Francisco Hernández Spínola y Héctor Alemán. / Ayuntamiento LPGC

La situación alarmante que vive la ciudad

La decisión está fundamentada en sendos informes emitidos en el mes de septiembre tanto de limpieza viaría como de recogida de residuos sólidos urbanos -de este último hay un informe de reiteración de la semana pasada- que describen la situación alarmante que vive la ciudad. A estos se les une un documento de la Sección de Salud Pública alertando de los graves riesgos que suponen para la población la situación que se vive en las calles derivada de la falta de limpieza en todas sus vertientes.

Actualmente la indisposición de la plantilla en la parte pública del servicio alcanza el 40% en recogida de residuos sólidos urbanos y del 50% en limpieza viaria. En ambos casos incluye tanto bajas laborales, como permisos, vacaciones y licencias. Esta realidad ha hecho que el margen de maniobra se vea claramente mermado. Darias subrayó que "esta reducción drástica de la capacidad operativa" hace que esté "por debajo del umbral mínimo indispensable, necesario para garantizar la higiene urbana de la ciudad y en algunos casos la salubridad pública".

Valoración de la situación

El contrato con FCC Medio Ambiente será suscrito previsiblemente la próxima semana. El concejal de Presidencia, Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, argumentó que se trata de una empresa "que garantiza la solvencia necesaria y sobre todo la disponibilidad inmediata de medios". Es decir, esto asegura que el acuerdo pueda entrar en vigor lo antes posible. Actualmente, esta entidad es la presta el servicio de gestión indirecta en la ciudad con los contratos que se encuentran en nulidad.

Basura en el Guiniguada / José Carlos Guerra

La empresa y el Servicio Municipal de Limpieza valorarán la situación para poder determinar el número de efectivos tanto humanos como en cuanto a medios técnicos -camiones de recogida, baldeadoras, etc- hacen falta para poder trabajar a buen rendimiento y solventar el grave riesgo de insalubridad existente. Los nuevos efectivos actuarán allá donde determine el Ayuntamiento. De esta manera, en la práctica se extingue la sectorización que ha existido hasta ahora donde hay barrios en los que trabaja FCC y barrios donde actua directamente el personal público.

Hasta que entren en vigor los megracontratos

Pese a no estar cuantificadas todas estas aristas, Darias matizó que, según los cálculos que manejan, el contrato tendrá un coste de dos millones mensuales. Los servicios que presta esta misma empresa con los contratos en nulidad seguirán prestándose como hasta ahora y al igual que los trabajos que realiza la parte pública del servicio. La idea es que este contrato de emergencia tendrá validez hasta que entren en vigor los dos megacontratos que están pendientes.

Por su parte, el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, subrayó que la situación se ha visto agravada desde septiembre y que esta es "una solución justificada para poder actuar con inmediatez". La alcaldesa remarcó que "la higiene urbana ha sido, es y será una prioridad", al tiempo que apeló a "la complicidad ciudadana", ante el aumento de vertidos incontrolados de escombros y enseres, entre otras actos incívidos como el orín de los animales.