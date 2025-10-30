The Hitch abre sus puertas: buena música, cócteles y picoteo en el centro de Las Palmas de Gran Canaria

En el corazón de una ciudad que cerca y silencia la música y los bailes en las salas independientes de mediano aforo, la apertura de un local en estas coordenadas resulta casi un milagro. Pero la pareja formada por Alexandra Estévez y Daniel González decidió afinar la letra que cantan María Arnal i Marcel Bagés en su canción Milagro: «Volver a empezar de nuevo / «reanimar los jardines / sentir en los pies los bailes».

En la estela de su antiguo pub The Hook, que cerró sus puertas en Mas de Gamide en 2023, y que compartía su nombre con el restaurante homónimo que cocina exquisiteces en Franchy y Roca, este viernes abre sus puertas The Hitch, un milagro gastromusical en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Radicado en la calle Thomas Alba Edison, número 3, en el punto medio entre el añorado pub y el actual restaurante, The Hitch bebe del legado e influencias de ambos: una programación musical alternativa y de calidad de la mano de los mejores djs locales maridada con una cuidada carta de coctelería, copas y picoteo callejero.

«The Hitch revive el espíritu de buen rollo y buena música del pub The Hook, pero con una propuesta más informal, con mesas altas para sentarse, compartir la carta y ensuciarse las manos», explica Alexandra Estévez. Aunque The Hitch no se define «ni como restaurante, ni como pub», su aspiración es consolidarse como «un local dinámico con un estilo musical diferente, lejos del reggaeton; copas de autor y propuestas gastronómicas originales» que, además, convive y dialoga con «nuestros maravillosos vecinos de Lambada Records Bar».

Tras acometer las obras de acondicionamiento e insonorización del local, el espacio contempla un aforo de alrededor de 80 o 90 personas, con espacio para el baile y terraza, y su horario de apertura previsto es de martes a sábado, de 13.30 a 00.00 horas, que se amplía hasta las 2.00 de la madrugada durante el fin de semana.

Además, entre semana, The Hitch desplegará propuestas temáticas de carácter gastronómico, como catas de cervezas artesanales o maridajes de coctelería con tacos o sushi.

Por el momento, su ubicación les protege frente a limitación del horario de las terrazas en las calles colindantes de Joaquín Costa, Isla de Cuba y Fernando Guanarteme impuesta por el Ayuntamiento capitalino y que entró en vigor a comienzos de este mismo mes. «Sabemos que son tiempos complicados para el ocio nocturno», lamenta Alexandra. «Pero confiamos en que es posible la convivencia entre la diversión en el local y el descanso de los vecinos, por el que velaremos siempre desde The Hitch».

La puesta de largo del nuevo espacio de encuentro en la ciudad tiene lugar este viernes 31 de octubre, a partir de las 18.00 horas, con el dj Alani de Mumbai Records Apretuhouse, y el sábado 1 de noviembre toma el testigo el dj Baked Belda, para sentir en los pies los bailes y revivir una ciudad enmudecida.