Viernes lila: Eliben declara el estado de ahorro en Las Ramblas
Si no vienes, pierdes. El último viernes de cada mes, tu salud y tu bolsillo serán los grandes ganadores en Las Ramblas Centro
Cuidar de la salud de la familia sin que la economía se resienta es el gran reto de muchos hogares en la actualidad. Por ello, en Las Ramblas celebramos la puesta en marcha de los Viernes Lila de Eliben.
Un día especial de ahorro que tendrá lugar el último viernes de cada mes, de manera exclusiva en su establecimiento de Las Ramblas Centro.
Una Promoción con Historia y Compromiso
Eliben no es una empresa cualquiera. Detrás de esta marca hay más de 30 años de compromiso inquebrantable con la salud y el bienestar de las familias canarias. Su trayectoria la ha consolidado como un referente que logra lo más difícil: ofrecer la máxima calidad a los mejores precios del mercado.
Esta vocación de servicio se hace especialmente patente en la nutrición infantil, un área donde Eliben mantiene precios imbatibles, actuando como un verdadero soporte para los hogares en estos momentos económicos sensibles.
La Clave del Ahorro Inteligente
El nuevo "Viernes Lila" busca precisamente premiar a los clientes que apuestan por la salud con inteligencia y anticipación. La fórmula es simple, pero potente, segunda unidad al 50% de descuento. Esta promoción se aplicará a la mayoría de productos que se pueden encontrar en su tienda: vitaminas, complementos, cosmética y productos de parafarmacia etc.
Imagina potenciar tu bienestar con las últimas tendencias en suplementación: desde el colágeno y el magnesio, claves para tu vitalidad, hasta los adaptógenos como la ashwagandha para gestionar el estrés, o los probióticos que refuerzan tu salud intestinal. El Viernes Lila es la oportunidad perfecta para incorporar estos innovadores complementos a tu rutina, cuidándote por dentro y por fuera, ahora a un precio sin competencia.
Desde Las Ramblas, invitamos a todos nuestros clientes a aprovechar este nuevo hito en el ahorro. Marca en tu calendario el último viernes de cada mes.
