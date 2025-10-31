El Ayuntamiento reorganiza el tráfico por la Binter Night Run, que tomará la ciudad este sábado

La ciudad se prepara para acoger este sábado, 1 de noviembre, una nueva edición de la Binter Night Run, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de la capital grancanaria. El evento, que reunirá a más de 6.000 participantes, provocará una reordenación del tráfico desde las 18:00 horas en zonas clave como Puerto-Canteras, Mesa y López, la Base Naval y el Arsenal.

La primera salida, correspondiente a la Milla Verde, está prevista a las 19:30 horas, seguida de las pruebas de 5 km (20:00 horas) y 10 km (21:00 horas). Todas tendrán salida y meta en la Plaza de Canarias, con final previsto sobre las 23:00 horas.

Desvíos, cortes y restricciones de tráfico

El dispositivo contará con señalización específica y agentes de la Policía Local para gestionar desvíos y rutas alternativas. La ciudadanía podrá seguir las actualizaciones en tiempo real a través de la cuenta oficial @PoliciaLPA en X.

Desde las 09:00 horas quedará prohibido el estacionamiento en diversos puntos del recorrido, incluyendo calles como:

Tomás Miller, entre los números 38 y 70

Aparcamiento de motos en la confluencia de las calles Galicia y Ruiz de Alda.

Avenida Mesa y López, entre Olof Palme y la plaza de España.

Calle Sagasta, entre Gomera y Luis Morote.

Olof Palme, desde el paseo de Las Canteras hasta Mesa y López.

Bernardo de la Torre, entre Luis Morote y Nicolás Estévanez.

A partir de las 18:00 horas, comenzarán los cortes progresivos al tráfico en zonas como:

Bernardo de la Torre, Luis Morote, Tomás Miller, General Vives, Juan Manuel Durán González, Olof Palme, República Dominicana, Galicia, Presidente Alvear (trasera del ICOT y acceso a la Base Naval).

Entrelazado de Alcaravaneras, Alfredo L. Jones, Albareda, Simón Bolívar, y Néstor de la Torre también se verán afectados, además del acceso desde la GC-1.

Entre las 19:00 y las 22:30 horas no se podrá acceder ni salir de los aparcamientos de SABA y El Corte Inglés.

Rotonda del Centro Comercial El Muelle, Paseo de Chil y conexiones al Muelle de Santa Catalina también sufrirán restricciones en horarios concretos.

Los cortes serán dinámicos, por lo que podrían modificarse según el desarrollo del evento. Para dudas o necesidades específicas, la Policía Local dispone del número 092 y el correo policia.comunicacion@laspalmasgc.es .

Dispositivo especial de limpieza

El Servicio Municipal de Limpieza activará un operativo especial desde las 17:30 horas del sábado hasta las 03:00 horas del domingo, con 25 trabajadores y 9 vehículos operativos (camiones baldeadores, barredora, recolector, selectiva, fregadora, etc.). Se utilizarán más de 90.000 litros de agua para dejar a punto el recorrido y se instalarán 21 contenedores de fracción resto y 7 para envases ligeros.

Transporte gratuito con Guaguas Municipales

Para facilitar la movilidad, Guaguas Municipales será gratuita desde las 17:00 hasta las 00:00 horas para todas las personas inscritas o voluntarias. Bastará con mostrar el dorsal para acceder a cualquier línea de la red durante ese intervalo.