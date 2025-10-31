Bronca por la limpieza en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria

El pleno municipal de Las Palmas de Gran Canaria comenzó este viernes en un tono bronco a cuenta de la grave situación que vive el Servicio Municipal de Limpieza. La portavoz del PP, Jimena Delgado, anunció minutos antes de la sesión que solicitarán la dimisión de la alcadesa, Carolina Darias, quien le respondió durante la jornada que toman “decisiones razonadas y justificadas”.

Ya durante la sesión plenaria, durante el anuncio de la elaboración de un plan normativo municipal de cara a 2026, la oposición -PP y Vox principalmente-, aprovechó para sacar a colación que el Ayuntamiento haya recurrido a un contrato de emergencia para solventar las carencias que vive el Servicio Municipal de Limpieza ante el colapso técnico que vive por diversas razones.

“Me pide que dimita por tomar decisiones. Esta alcaldesa y este gobierno toman decisiones justificadas y razonadas. Se les acabó el cuento”, resaltó Darias durante su intervención tras unas duras palabras por parte de la portavoz popular.

"La ciudad va a cambiar radicalmente"

El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, quien defendía el plan normativo para el próximo año, también hizo valoración del contrato aprobado este jueves: “La ciudad va a cambiar radicalmente en su limpieza, va a ser un cambio muy importante. Habrá una incorporación de 200 personas en todos los barrios”.

“En su caso esto es un fracaso personal. Presume de un ayuntamiento que ha tenido que declarar la emergencia sanitaria, que por fin ha reconocido. Usted ha sido ministra de Sanidad y por su culpa se ha puesto en peligro la salud de los vecinos”, indicó Delgado durante su turno de palabra.

La portavoz popular pide dimisiones

Darias dejó duras palabras para Delgado: “Usted habla y la pelota corre al gol. Se lo agradezco que hable, porque son clarificadoras”. Para, a continuación, directamente cuestionar dimisiones en el grupo popular "por haber engañado a los vecinos de Las Torres” a cuenta del cambio del Plan General. “No tienen brújula, ni proyecto”, finalizó.

La portavoz popular también pidió minutos antes del pleno la dimisión del concejal de Limpieza, Héctor Alemán, “el que ha llevado esta situación en la ciudad al límite”; y de la responsable del servicio en el anterior mandato, Inmaculada Medina, “que es de alguna forma la que desmanteló en su momento el servicio municipal de limpieza”.

“La que fue ministra de sanidad con Pedro Sánchez, se ha convertido en la alcaldesa que ha puesto en peligro la salud de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria”, resaltó Delgado al tiempo que afirmaba que el gobierno local había “ignorado” hasta ahora las quejas ciudadanas.