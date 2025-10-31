Canarship, una de las consignatarias del Puerto de Las Palmas, celebra sus 25 años de historia

Canarship, una de las empresas consignatarias y logísticas que operan en el Puerto de Las Palmas, celebró este jueves los 25 años de su fundación con un acto celebrado en uno de los restaurantes del Muelle Deportivo, el Barracuda.

El acto contó con la presencia del CEO del grupo Rumeu, al que pertenece esta compañía, José María Rumeu, el director de las delegaciones en Gran Canaria y Tenerife, Javier Delgado, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, además de sus 40 trabajadores, varios clientes internacionales y representantes de empresas y cuerpos de seguridad del recinto portuario, entre otros.

Constante evolución

Durante esta celebración, José María Rumeu agradeció el apoyo prestado por el Puerto de Las Palmas para que esta empresa consignataria continúe creciendo en constante evolución. Con estas premisas, el grupo Rumeu adquirió recientemente la terminal de Gesport y sigue buscando nuevos proyectos y nuevas metas que conseguir.

Brindis de los responsables de la empresa con la presidenta y el director del Puerto. / Andrés Cruz

El director en Canarias, Javier Delgado, recordó en su intervención la trayectoria empresarial de esta compañía que nació en el año 2000 en la calle Juan Rejón con solo siete personas en su plantilla y que se trasladó al interior del Puerto de Las Palmas en 2020 y cuenta ya con 40 trabajadores. A ellos les dedicó, por su parte, unas palabras de agradecimiento por su compromiso y profesionalidad.

Offshore

Canarship se ha especializado en ofrecer servicios portuarios a las plataformas petrolíferas, la industria offshore, el oil and gas, los cruceros y los barcos de carga general.