Un 'caudillo zombie' y su horda de no-muertos reparten una tonelada de piruletas por Triana

Los zombies se apoderan de la calle Triana con los bolsillos repletos de golosinas. El Brain Fest trajo este viernes a Las Palmas de Gran Canaria una horda de no-muertos que recorrió las calles de esta zona emblemática de la ciudad durante toda la tarde. Los gritos de terror y las risas acompañaron a los caminantes a lo largo de su recorrido, en el que más de una persona se llevó un buen susto entre un caudillo zombie, un ahorcado hambriento y un matrimonio de cadáveres con una muñeca llena de sangre. Paralelamente, multitud de actividades sembraron terror y diversión a partes iguales para celebrar Halloween con un buen disfraz y maquillaje facial.

Yolanda María Barrios Vera es una de las vecinas que no se pierde las celebraciones. Para ella ya es una tradición acudir con sus dos hijas a la que es su fiesta favorita del año porque, además, lo hacen muy bien acompañadas. Todos sus amigos del colegio se suman con disfraces, diademas y máscaras para salir comercio por comercio pidiendo chucherías en familia.

La ilusión de los más pequeños

"Esto es lo que les hace más ilusión en el mundo. Bueno, es que llevan toda la semana deseando que fuese viernes", relata Yolanda con una amplia sonrisa. Pero no por ello se olvidan de la tradicional Noche de Finaos, ya que compaginan ambas fiestas para quedarse con lo mejor de ambas. Eso sí: su parte favorita es pedir dulces, aunque Yolanda confiesa que luego apenas son capaces de comerse un puñado antes de empalagarse.

Además de pastillas y medicamentos, las farmacias de Triana sirvieron golosinas durante toda la tarde del 31 de octubre. Este es el segundo año que la farmacéutica Patricia Fernández participa en esta iniciativa, en la que siempre se acercan "muchísimos chiquillos" siempre disfrazados y con una sonrisa. Este año, los trabajadores de la farmacia se contagiaron del espíritu de Halloween, y por eso decidieron maquillarse y ponerse hachas en la cabeza para recibir como es debido a las brujas y los esqueletos.

Día de Haloween en Triana / Andrés Cruz

'Truco o trato' en los comercios

Las calles de Triana también se engalanaron con telarañas y calabazas en los escaparates mientras, detrás de los mostradores, los comerciantes esperaban con bolsas repletas de caramelos para las niñas y niños. El 'truco o trato' de este 2025 se saldó con el reparto masivo de una tonelada de piruletas a iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Triana, que se coordinó para hacer de este Halloween un evento muy especial.

El presidente de la entidad, Marc Llobet, cuenta que la ilusión por esta festividad ya estaba en las calles desde hace tiempo. Por eso ellos, aprovechando ese entusiasmo, decidieron llevar a cabo una serie de iniciativas entre las que no solo se incluyen el Brain Festival o el reparto de caramelos, sino también actividades infantiles con pintacaras, talleres, manualidades y portarretratos para todos los públicos. Asimismo, la jornada contó con un espacio infantil de juegos para los más pequeños y pequeñas de la casa.

Una iniciativa de la gente

"Los niños se lo pasan genial. Hay diferentes comercios que decoran sus locales y le dan mucho ambiente. La gente viene disfrazada, hay hasta perros disfrazados, las calles se petan. Al final es una iniciativa que nació de la gente y había que aprovecharlo", relata Llobet con entusiasmo.

Indiscutiblemente, uno de los atractivos principales de la tarde fue la horda de zombies que atravesó las calles sembrando el terror. Los móviles y las cámaras no separaban su lente de ellos, que interactuaron con los transeúntes hasta hacerlos chillar y reír. Algunos niños pequeños no pudieron contener algún que otro puchero, pero recibieron con las manos abiertas los caramelos que llevaban en los bolsillos.