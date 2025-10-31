Compras y tapas: la curiosa iniciativa de los comerciantes de Triana para este fin de semana

Un plan que solo ocurre los primeros fines de semana de cada mes y que en esta ocasión coincide con los actos de Halloween programados para estos días. 'Vibra Triana' une gastronomía y comercio local y pretende hacer vibrar al con pinchos y música en vivo.

La dinámica es la siguiente: por una compra en tiendas del barrio, el cliente recibirá un 'token' -una moneda virtual- que podrá canjear en algunos de los bares y restaurantes de la zona comercial para disfrutar de un pincho + una bebida añadiendo solo 2,50 euros. "Serán pinchos elaborados y de muy buena calidad mientas se disfruta de música y cultura en la calle", añadió el presidente de los comerciantes, Marc Llobet.

El horario será de 11:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas en el que tanto la bebida como los pinchos que se oferten serán propuestos por los propios establecimientos.

La actividad de dinamización se limita a un token por persona y restaurante y los restaurantes participantes son:

Azabache club , en la calle Torres 13

, en la calle Torres 13 D'melian, en calle Constantino, 14

en calle Constantino, 14 Karbon Kale , calle Cano, 31

, calle Cano, 31 La Bodeguita de la Pepa , calle Constantino, 7

, calle Constantino, 7 La Pepa de Triana , calle Constantino, 11

, calle Constantino, 11 Mr Kale, calle Cano, 35

La calle late al ritmo del picoteo y, además, se incentiva y promueve los comercios y restaurantes más allá de la calle Mayor de Triana.

El token está hecho de redes de pesca recuperadas del mar. "Cada ficha es única y ayuda a transformar la contaminación en cultura", concluyó el portavoz de los comerciantes, quien animó a la ciudadanía a disfrutar de un fin de semana en familia y amigos.