Compras y tapas: la curiosa iniciativa de los comerciantes de Triana para este fin de semana
'Vibra Triana' es la campaña que une comercio con gastronomía para disfrutar de la zona el primer fin de semana del mes
Un plan que solo ocurre los primeros fines de semana de cada mes y que en esta ocasión coincide con los actos de Halloween programados para estos días. 'Vibra Triana' une gastronomía y comercio local y pretende hacer vibrar al con pinchos y música en vivo.
La dinámica es la siguiente: por una compra en tiendas del barrio, el cliente recibirá un 'token' -una moneda virtual- que podrá canjear en algunos de los bares y restaurantes de la zona comercial para disfrutar de un pincho + una bebida añadiendo solo 2,50 euros. "Serán pinchos elaborados y de muy buena calidad mientas se disfruta de música y cultura en la calle", añadió el presidente de los comerciantes, Marc Llobet.
El horario será de 11:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas en el que tanto la bebida como los pinchos que se oferten serán propuestos por los propios establecimientos.
La actividad de dinamización se limita a un token por persona y restaurante y los restaurantes participantes son:
- Azabache club, en la calle Torres 13
- D'melian, en calle Constantino, 14
- Karbon Kale, calle Cano, 31
- La Bodeguita de la Pepa, calle Constantino, 7
- La Pepa de Triana, calle Constantino, 11
- Mr Kale, calle Cano, 35
La calle late al ritmo del picoteo y, además, se incentiva y promueve los comercios y restaurantes más allá de la calle Mayor de Triana.
El token está hecho de redes de pesca recuperadas del mar. "Cada ficha es única y ayuda a transformar la contaminación en cultura", concluyó el portavoz de los comerciantes, quien animó a la ciudadanía a disfrutar de un fin de semana en familia y amigos.
