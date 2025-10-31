Cuatro coches colisionan y paralizan la GC-1 a la altura de Juan XXIII

La mañana de este viernes se complicó en uno de los puntos neurálgicos de Las Palmas de Gran Canaria. Una colisión múltiple en la Avenida de Juan XXIII, que involucró a cuatro vehículos, ha provocado importantes retenciones en la GC-1 y ha requerido la intervención urgente de los servicios de emergencia.

Al lugar del accidente acudieron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Local y varias dotaciones de bomberos, que aseguraron la zona y atendieron a las personas implicadas. Por el momento no se ha confirmado el número total de heridos ni la gravedad de las lesiones.

El accidente se produjo cerca del acceso a la autovía GC-1 desde Juan XXIII. La congestión alcanzó tramos cercanos a Torre Las Palmas y Mesa y López, ralentizando el acceso y salida de la ciudad durante una de las horas más transitadas del día.

La Policía Local mantiene desplegado un dispositivo especial de regulación del tráfico mientras se retiran los vehículos implicados y se restablece la normalidad en la vía. El incidente vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad del tráfico en este enlace urbano con la autopista, donde cada accidente se convierte en una paralización generalizada del flujo rodado.