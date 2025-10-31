Las gasolineras más baratas este viernes en la provincia de Las Palmas

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio DISA TARAHALES I de Carretera Los Tarahales tiene la Gasolina 98 a 1,159€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO, de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Garlopa 41, con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Moya, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13, tiene el gasoil a 0,945€ el litro. En Santa María de Guía de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,945€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, viernes 31 de octubre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Moya, en la estación de servicio H2EXAGON NORTE, Carretera General del Norte km 13, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación PLENERGY de Santa María de Guía de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,945€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy viernes 31 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Moya, Carretera General del Norte km 13 a la estación de servicio H2EXAGON NORTE para llenar el tanque por 0,945€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa María de Guía de Gran Canaria, a CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 0,945€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio DISA TARAHALES I de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,159€ el litro en Carretera Los Tarahales. En Agüimes, Calle Garlopa 41, la estación de servicio OCÉANO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Moya, estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13, donde sale a 0,945€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa María de Guía de Gran Canaria, estación de PLENERGY en CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,945€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 0,999€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,999€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,159€ el litro en Calle Juan Carlos I 23. En Arrecife, Calle Benito Pérz Galdós 75, la estación de servicio DISA VALTERRA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,199€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 31 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,019€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,019€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, a la gasolinera DISA EL MATORRAL, donde el litro está a 1,189€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,218€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 0,999€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,015€ el litro en DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy viernes 31 de octubre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,059€ el litro. La otra opción está en Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, a 1,089€ el litro en la estación DISA EL MATORRAL.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, en CALLE ARRECIFE, 33, donde está a 0,950€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,955€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ARRECIFE, 33, donde la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES ofrece el diésel a 0,950€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,950€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Carretera Los Tarahales, con un precio de 1,159€ el litro de Gasolina 98 en la estación DISA TARAHALES I. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,979€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,179€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,999€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.