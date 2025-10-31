Nichos apuntalados y agujeros en el pavimento: Las Palmas de Gran Canaria estudia sancionar a la concesionaria de los cementerios

Torres de nichos apuntalados, agujeros en el pavimento, zonas verdes descuidadas y escasa accesibilidad. Los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria muestran un aspecto deteriorado, hasta tal punto que el Ayuntamiento de la capital estudia una serie de medidas para penalizar a la empresa responsable de su gestión y mantenimiento, incluida la posibilidad de resolver el contrato. El concejal de Presidencia, Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, desveló en el pleno celebrado este viernes los resultados de una auditoría sobre el estado en el que se encuentran los camposantos de la ciudad.

En la víspera del día de Todos los Santos y en un pleno marcado por la limpieza, el edil de Coalición Canaria, David Suárez, presentó una moción en la que solicitaba medidas para solventar las graves deficiencias que presentan los cementerios de la ciudad. Tras hacer una descripción general del estado en el que se encuentran los camposantos, en especial el de San Lázaro -el más grande, con múltiples incidencias por hundimientos y desalojos de nichos-, exigió medidas para garantizar la seguridad, la accesibilidad y hasta para poner operativos los baños.

Spínola procedió entonces a hacer una lectura de las demoledoras conclusiones de la auditoría realizada a los cementerios, gestionada por Canaricem. «Hay un incumplimiento sustancial de las obligaciones contractuales por parte del concesionario», subrayó el edil. Entre las que se cuentan inversiones no ejecutadas, opacidad contable, alteraciones de la estructura operativa, reducción de plantilla o externalización de servicios sin la preceptiva autorización municipal.

Infracciones de carácter grave

Según el informe, existe una alteración del equilibrio económico financiero por causas imputables al concesionario, además de una reducción del esfuerzo en costes de personal. Ante estas conclusiones demoledoras y al tratarse de infracciones de carácter grave, tal y como precisó Spínola, el Ayuntamiento de la capital estudia cuatro medidas posibles para reprobar a la empresa concesionaria.

De esta manera, el Ayuntamiento podría abrir un expediente sancionador; requerir al concesionario la regularización contable y la entrega de cuentas desagregada e identificación completa de los ingresos y servicios; o revisar, suspender o anular la tasa de mantenimiento. En última instancia, al tratarse de un servicio esencial de interés público, se podría evaluar la apertura de un expediente de resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones.

Intervención de Spínola durante el pleno de octubre. / Ayuntamiento LPGC

50 años para gestionar los cementerios

Canaricem tiene la concesión por 50 años para gestionar y mantener los cementerios de San Lázaro, Las Palmas (Vegueta), el Puerto y Tafira desde 1997, por lo que todavía le quedan 22 años por delante. Spínola incidió que tendrán que sentarse con la empresa para «que se explique» y, además, solicitarán otro informe complementario de obras y arquitectura para evaluar los recintos.

«Vamos a actuar con contundencia, hay una situación que no nos gusta nada», resaltó Spínola, «no nos gusta nada el funcionamiento del concesionario. Hay empresas subcontratadas, no hay una contabilidad separada, ni claridad en las cuentas y eso nosotros no lo vamos a permitir».

«Un incumplimiento que no va a pasar por alto»

La propia alcaldesa también intervino en el debate para indicar que «cada una de estas conclusiones son muy duras. Un incumplimiento que no va a pasar por alto». Carolina Darias le recordó a la bancada popular que la concesión se hizo bajo la alcaldía de José Manuel Soria y que ya bajo el mandato de Pepa Luzardo (ambos populares) se planteó en 2006 sancionar a la empresa por las deficiencias detectadas entonces.

La concejala del PP María Más hizo una exposición que fue reprochada por el equipo de gobierno al vincular esta moción sobre los cementerios con la grave situación que se vive en las calles de la ciudad por la acumulación de basura. Es más, sacó a relucir su condición de farmacéutica como profesión por las enfermedades que pueden transmitir la suciedad, algo que Darias, ex ministra de Sanidad, le reprochó: «No le admito que me venga a dar lecciones como sanitaria».

Rifi rafes a parte, Más recalcó que «quedan 22 años de concesión» por lo que instó a que las reprimendas a la empresa «no se queden en las palabras», porque «se ponen las pilas o nos quedamos sin cementerios». En la misma línea, el edil de Vox Rafael de Juan, pidió «agilidad» para tomar cartas en el asunto y depurar las responsabilidades pertinentes.