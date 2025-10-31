Así será la Noche de los Finaos en Las Palmas de Gran Canaria: actividades y tradiciones para disfrutar en familia
El Ayuntamiento recupera la memoria del cólera de 1851 con una obra teatral histórica y un gran baile popular
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria volverá a mirar al pasado este 31 de octubre para celebrar una nueva edición de la Noche de los Finados 2025, una cita que recupera las tradiciones canarias vinculadas a la memoria de los difuntos.
El evento, organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con el Instituto Canario de las Tradiciones y el grupo Los Gofiones, propone un viaje en el tiempo a través de la obra teatral "Ánimas, la muerte sin campanas durante el cólera de 1851", a cargo de la Asociación Drago y Laurel.
Una mirada al pasado
La representación tendrá lugar en la Alameda de Colón, a partir de las 21:00 horas, y trasladará al público en que una epidemia de cólera morbo provocó la muerde de casi seis mil personas en Gran Canaria, marcando la historia.
Se mostrará cómo se vivió aquella tragedia desde distintos ámbitos sociales, así como los desaparecidos "animeros", aquellas personas a las que se les atribuía la capacidad de comunicarse con los muertos y curara enfermedades.
A las 22:00, tras la recreación, la Plaza de Santa Ana acogerá un baile de finados acompañado de música popular para que los vecinos celebren la vida, la memoria y las costumbres locales. El acceso será gratuito.
Tradición y sabor canario
Para reforzar el espíritu de esta tradición, se repartirán más de 300 kilos de castañas y piñas asadas, productos típicos de estas fechas. Esta repartición se lleva a cabo gracias a MercaLasPalmas.
Habrá ocho puntos de distribución, cuatro en la Alameda de Colón y cuatro en la Plaza de Santa Ana.
Vestimenta tradicional y patrimonio
Desde el Instituto Canario de las Tradiciones se anima a todos los asistentes a acudir con ropa tradicional canaria, así será una manera de conectar con las costumbres del pasado.
Esta iniciativa busca mantener vivas las raíces culturales y fortalecer la identidad local, recordando cómo las familias canarias honraban a sus difuntos compartiendo alimentos, música y relatos.
Con actividades como esta, el Ayuntamiento busca consolidar la Noche de los Finados como una de las celebraciones culturales más importantes de la capital, reivindicando la historia y el legado de las generaciones.
