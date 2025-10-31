Proyectos pendientes y vigilantes: Luz verde a dos expedientes de 7,8 millones de euros para proveedores

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión del mes de octubre, aprobó este viernes dos expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) por un valor conjunto de 7.878.342 euros. El objetivo de esta cuantía será sufragar facturas pendientes a proveedores comprendidas entre 2020 y el año en curso.

El primero de los expedientes asciende a 4.884.249 euros e incluye pagos de facturas correspondientes a las áreas de Ciudad de Mar (852.681 euros), Parques y Jardines (3.256.262 euros) y Limpieza (775.306 euros). Se trata de recibos pertenencientes a los distintos servicios municipales externalizados con contratos vencidos desde hace varios años.

Por su parte, el segundo expediente suma 2.994.093 euros, destinados a facturas de Urbanismo (2.332.124 euros) y Vivienda (661.968 euros). Se trata de recibos pertenecientes a encargos de Geursa acumulados desde el año 2020. La mayoría corresponde con los trabajos de redacción de proyectos, aunque también había por los servicios de vigilancia en la construcción de promociones del ARRU de Tamaraceite.

Saldar servicios ya realizados

Con la aprobación de estos dos nuevos expedientes, el Ayuntamiento ha tramitado este año un total de 12.742.830 euros en Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito, destinados a saldar servicios ya realizados que no pudieron abonarse en su momento.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, destacó que con estos expedientes «paso a paso, año a año, vamos bajando de forma ostensible la deuda que tiene el Ayuntamiento con los acreedores».

Hernández Spínola destacó, además, que «hay todavía expedientes que tramitar, pero el trabajo de esta Administración es incansable, porque esta es una de nuestras prioridades: reducir al mínimo la deuda del Ayuntamiento».