Fiestas de Finados y Todos los Santos: Un dispositivo ejemplar para una noche segura en Las Palmas de Gran Canaria
¿Cómo logró la ciudad reducir al mínimo los incidentes y dejar solo 750 kilos de residuos tras la celebración?
Las Palmas de Gran Canaria vivió una Noche de Finados y festividad de Todos los Santos sin incidentes destacados gracias al dispositivo especial de seguridad y limpieza desplegado por el Ayuntamiento.
Durante la jornada, la Policía Local llevó a cabo un operativo de prevención en los principales puntos de concentración, como Santa Ana, donde se celebró el tradicional baile de Finados, y la Alameda de Colón, escenario de una recreación histórica sobre la epidemia de cólera de 1851.
El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó que “la ciudad ha vuelto a demostrar que puede disfrutar con responsabilidad”, consolidando la tendencia de reducción de incidencias de los últimos años.
Seguridad reforzada y sin incidentes
El operativo policial incluyó patrullas a pie, servicios estáticos y agentes de paisano en zonas estratégicas, con especial atención a parques, plazas y centros comerciales.
Las fiestas nocturnas vinculadas a esta fecha concluyeron sin altercados, en torno a las cinco de la madrugada. “El resultado confirma la eficacia del trabajo preventivo y la colaboración ciudadana”, señaló Íñiguez.
La coordinación entre Policía Local y Guaguas Municipales también redujo notablemente los actos vandálicos: este año se registraron solo seis lanzamientos de huevos a vehículos, frente a los 105 de 2019 y los 11 de 2024.
Limpieza intensiva tras la celebración
El servicio municipal de Limpieza, dirigido por el concejal Héctor Alemán, desplegó un amplio operativo con 27 vehículos y 71 operarios para restaurar la normalidad en todos los puntos donde se celebraron actividades festivas.
El balance: 750 kilos de residuos recogidos y 330.000 litros de agua utilizados para limpiar calles y plazas.
Alemán subrayó que el refuerzo se extenderá durante el fin de semana, coincidiendo con la carrera Binter Night Run y los conciertos de Manuel Turizo y Craig David en Infecar y la Plaza de la Música.
Entornos cuidados y tradición preservada
Los trabajos también se centraron en los cementerios y barrios donde se celebraron las Noches de Finados tradicionales, asegurando que estos espacios se mantuvieran en óptimas condiciones para la visita ciudadana.
“El objetivo es que la ciudad luzca limpia y segura durante todo el fin de semana”, recalcó Alemán.
