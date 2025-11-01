Fiestas de Finados y Todos los Santos: Un dispositivo ejemplar para una noche segura en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria vivió una Noche de Finados y festividad de Todos los Santos sin incidentes destacados gracias al dispositivo especial de seguridad y limpieza desplegado por el Ayuntamiento.

Durante la jornada, la Policía Local llevó a cabo un operativo de prevención en los principales puntos de concentración, como Santa Ana, donde se celebró el tradicional baile de Finados, y la Alameda de Colón, escenario de una recreación histórica sobre la epidemia de cólera de 1851.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó que “la ciudad ha vuelto a demostrar que puede disfrutar con responsabilidad”, consolidando la tendencia de reducción de incidencias de los últimos años.

Seguridad reforzada y sin incidentes

El operativo policial incluyó patrullas a pie, servicios estáticos y agentes de paisano en zonas estratégicas, con especial atención a parques, plazas y centros comerciales.

Las fiestas nocturnas vinculadas a esta fecha concluyeron sin altercados, en torno a las cinco de la madrugada. “El resultado confirma la eficacia del trabajo preventivo y la colaboración ciudadana”, señaló Íñiguez.

Dispositivo de limpieza en cementerios municipales. / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La coordinación entre Policía Local y Guaguas Municipales también redujo notablemente los actos vandálicos: este año se registraron solo seis lanzamientos de huevos a vehículos, frente a los 105 de 2019 y los 11 de 2024.

Limpieza intensiva tras la celebración

El servicio municipal de Limpieza, dirigido por el concejal Héctor Alemán, desplegó un amplio operativo con 27 vehículos y 71 operarios para restaurar la normalidad en todos los puntos donde se celebraron actividades festivas.

El balance: 750 kilos de residuos recogidos y 330.000 litros de agua utilizados para limpiar calles y plazas.

El balance: 750 kilos de residuos recogidos y 330.000 litros de agua utilizados para limpiar calles / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Alemán subrayó que el refuerzo se extenderá durante el fin de semana, coincidiendo con la carrera Binter Night Run y los conciertos de Manuel Turizo y Craig David en Infecar y la Plaza de la Música.

Entornos cuidados y tradición preservada

Los trabajos también se centraron en los cementerios y barrios donde se celebraron las Noches de Finados tradicionales, asegurando que estos espacios se mantuvieran en óptimas condiciones para la visita ciudadana.

“El objetivo es que la ciudad luzca limpia y segura durante todo el fin de semana”, recalcó Alemán.