Los huesos de santo, producto estrella de la Noche de Finaos en Las Palmas de Gran Canaria

Los huesos de santo han sido un éxito este año. El postre típico de esta época es uno de los productos más demandados en la panadería Mendoza, que ha despachado unos 70 kilos en dos días. «Se han venido mucho más que el año pasado», cuenta la dependienta en el Mercado de Vegueta, Pilar Castellano. Los dulces con temática de Halloween, que habitualmente son muy celebrados, no han podido competir con el postre tradicional hecho de mazapán y yema de huevo. Para completar la cesta de la compra, los clientes también se han llevado castañas, piñas de millo y nueces para elaborar el menú gastronómico para la Noche de Finaos.

«La clientela nos ha dicho que no saben la por qué, pero este año el sabor ha salido muy bueno», explica Castellano. El puesto de la pastelería abre a las siete de la mañana y Castellano asegura que no pudieron parar en toda la jornada. «Mucha gente ha venido a recoger pedidos y otros directamente a comprar», cuenta. También han recibido una buena acogida los panillets y los buñuelos. Estos productos solo se elaboran con motivo de la Noche de Finaos, aunque ya están pensando en las Navidades. «Normalmente sacamos los turrones a partir del 1 de diciembre, pero la gente nos lo está pidiendo ya», apunta.

Truco o trato

Las chucherías también han sido protagonistas este año. Las películas estadounidenses han conseguido asentar la tradición de Halloween, por lo que muchas personas compran golosinas para el truco o trato o para fiestas temáticas. «Se ha notado bastante», asegura Carmen, la dependienta de Casa Ricardo. Las gominolas con forma de ojo y las bolsas con varios tipos de chuches han sido las más vendidas.

En cuanto a las opciones saladas, las castañas son las claras vencedoras. Es más, para incentivar la compra, el Mercado de Vegueta regaló un cucurucho a todos aquellos que gastaron más de 10 euros en sus compras. En la puerta de la plaza de abastos Francisco Herrero estaba asando las castañas para atender a los clientes. «Se ha encarecido un poco el producto porque no hay del país», explica Herrero, que también cuenta con un puesto en Mesa y López.

Calabazas y castañas

El frutero José Quintana confirma que es difícil encontrar castañas del país con la sequía que ha sufrido la Isla. «Si no hay invierno y lluvias no hay fruta», detalla. Uno de los productos que más le piden por estas fechas son las calabazas. Esta verdura se ha vuelto cada vez más popular a modo de decoración. La más vendida es la clásica naranja, pero también hay de colores más grisáceos. Quintana las vende ya decoradas o sin decorar porque muchos clientes lo hacen ellos mismos. «Me lo piden 100% los canarios, la tradición de Halloween ya está introducida», apunta. Aunque Quintana defiende que las calabazas decoradas no han tomado terreno a los productos típicos canarios. «Hay quiénes se llevan ambos, porque quién se va a negar a unas buenas castañas», afirma el frutero del puesto José y Alicia.

«Parece que este año está más animado», observa Alejandro Jiménez tras atender a varios clientes. El precio de la castaña está en torno a los seis euros el kilo, más baratas que el año anterior, cuando llegaron a estar a ocho euros el kilo, recuerda el frutero del puesto Jiménez e Hijos. «También han salido mucho las piñas de millo y las nueces», indica. Asimismo, Jiménez apunta que la gente está comprando muchas papas canarias para guisarlas porque «saben que son de calidad».

Aunque no vendan productos típicos de la temporada, algunos puestos se han subido al carro de la celebración al incorporar decoración terrorífica. Es el caso del puesto de zumos de la frutería Zumotropia. Las telarañas cubren el establecimiento, así como los fantasmas y calabazas de aspecto escalofriantes. Al otro lado de la barra se encuentra Carlos Jaspe, que cuenta que el puesto elabora los zumos con el producto de la frutería que está justo al lado. El más vendido es el de papaya, plátano y naranja. Aunque para la ocasión el más idóneo es el que contiene kiwi y pitaya blanca y roja, ya que tiene un color rojizo casi violeta, que se asemeja a la sangre. Justo en la barra un peluche de un capibara tiene dientes afilados y sangrientos como los de un vampiro. Por lo que no se puede descartar que algún cliente especialmente pálido y con los colmillos afilados haya comprado el zumo esperando otro tipo de bebida.