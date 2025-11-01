El lujo atraca en Gran Canaria: del 'Kismet' al 'Bravo Eugenia', los megayates más impresionantes llegan al Puerto de Las Palmas

El lujo se ha convertido en los últimos años en uno de los atractivos del Muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas, la línea de atraque donde descansan, cada vez más, verdaderas mansiones flotantes, algunas de ellas propiedad de grandes magnates internacionales.

Estos llamativos barcos de lujo aprovechan el puerto de la capital grancanaria para repostar combustible y recibir los mismos servicios portuarios que otros barcos, aunque de mayor calidad. Así lo constata el presidente de la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios (Oneport), José Mayor, que destaca que las personas que viajan a bordo de estos yates suelen exigir «calidad».

El 'Kismet'

El último que ha visitado el Puerto de Las Palmas ha sido el Kismet, un yate de lujo que supone un desembolso de al menos tres millones de euros semanales, precio publicado por la empresa de alquiler Charter Index que explota este barco de 122 metros de eslora, construido en 2024 en el astillero alemán Lürssen por encargo del multimillonario Shahid Khan, también dueño los Jaguares de Jacksonville, el Fulham FC, la All Elite Wrestling y la fábrica de repuestos Flex-N-Gates.

El yate de lujo 'Kismet' este viernes en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Cine submarino

El yate Kismet está diseñado para ofrecer una experiencia exclusiva. En su exterior cuenta con amplias cubiertas laterales, el techo del estudio de yoga forrado en teca, su piscina con pared transparente, helipuerto, piscinas de spa, zonas de fogatas y pista de baile con cabina para DJ. Dispone de un salón principal, con techo empapelado con tapiz de Gornay pintado a mano, chimeneas, un piano Boganyi y pared de vídeo. También cuenta con discoteca, comedor formal, baños de estilo japonés con ónix y mármol negro, candelabros de Murano, bar inspirado en Oriente y la sala de cine submarina Nemo Lounge, con vistas panorámicas y asientos temáticos.

En el Kismet se pueden alojar 20 huéspedes en once suites de lujo. La suite principal dispone de jacuzzi privado, dos cubiertas, baños y vestidores, oficina y zona privada de solárium. Las habitaciones de la cubierta principal están inspiradas en casas de alta costura. Quienes busquen relajarse pueden hacerlo en la zona de spa, con cámara de crioterapia, baño de vapor, sauna, piscina de inmersión fría, fuente de hielo, bañera de cromoterapia y gimnasio completo.

El megayate ofrece servicio de hasta 40 tripulantes.

Cofundador de Google

Días antes, el Muelle Sanapú recibió al Capricorn, de 73 metros de eslora, que perteneció a Sergey Brin, cofundador de Google. Ahora pertenece al empresario malasio Ong Beng Seng, uno de los principales inversores hoteleros de Asia.

Este yate moderno, construido en 2009 en el astillero australiano Silver Yachts, cuenta con casco y superestructura de aluminio, club de playa, cine al aire libre, solárium, sauna, jacuzzi y helipuerto, con un valor estimado entre 25 y 30 millones de euros.

El 'Capricorn', antiguo superyate de Sergey Brin, fundador de Google / Andrés Cruz

Junto al Open Arms

Antes de la llegada del Capricorn, otros dos impresionantes yates ocuparon el Muelle Sanapú: el Baba’s y el Entourage, que coincidieron con el Open Arms, el barco de salvamento de la ONG del mismo nombre.

La Provincia

El Baba’s, uno de los yates de alquiler en Ibiza, cuesta 349.000 euros por semana. Es un modelo del astillero estadounidense Hargrave, construido en 2019 en el turco HSY. Con 56 metros de eslora y 10,4 de manga, tiene seis camarotes, capacidad para 12 personas, jacuzzi, plataforma de natación extensible, club de playa y foredeck para embarcaciones auxiliares y juguetes acuáticos.

El Entourage, valorado en 55 millones de dólares, pertenece al millonario canadiense Elly Reisman, cofundador de Great Gulf Homes. Con 60 metros de eslora y 10 de manga, ofrece piscina, salones y espacio para 12 invitados, siendo una auténtica embarcación de lujo.

'Bravo Eugenia'

Este año también llegó al Puerto de Las Palmas el Bravo Eugenia, el yate de 109 metros de eslora del dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones. Valorada en 220 millones de euros, esta embarcación fue construida en Países Bajos en 2018 y diseñada por Nuvolari Lenard y Reymond Langton Design. Dispone de seis suites, spa, cine teatro, beach club, gimnasio, salones y helipuerto, con capacidad para 14 invitados y 30 tripulantes.

Andrés Cruz

Otro de los barcos de lujo que han pasado recientemente por el Puerto de Las Palmas es el Anna, del oligarca ruso Dimitri Rybolovlev, de 110 metros de eslora y valorado en 250 millones de euros.

Antes que él, lo hizo el Ópera, el yate del jeque Abdulah bin Zeyed Al Nahyan, ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes, una embarcación de lujo de 146,35 metros de eslora y 22 de manga, considerada una de las más grandes del mundo.

La Provincia

Promoción del Puerto

José Mayor asegura que «hay un aumento considerable cada año» en el número de barcos de lujo que llegan al Puerto de Las Palmas, gracias a las regatas internacionales que pasaron hace años por el Archipiélago Canario y que, según él, hicieron una «promoción muy fructífera».

A bordo de estos megayates no siempre viajan sus propietarios, pero cuando lo hacen, se interesan por conocer la isla, disfrutar de la gastronomía local y los servicios premium que ofrece Gran Canaria.

Por otro lado, añade Mayor, estos barcos suponen un reto para las empresas portuarias, que deben extremar el cuidado en las maniobras de atraque para no dañar ni ensuciar el buque, empezando por el tipo de defensas utilizadas.