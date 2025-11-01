Oportunidad en Las Palmas de Gran Canaria: estilo, amplitud y ubicación en una sola vivienda

En el competitivo mercado inmobiliario de Las Palmas de Gran Canaria, cada detalle cuenta. Y cuando una vivienda logra combinar ubicación, amplitud y diseño, se convierte en una oportunidad difícil de igualar. La inmobiliaria Triumph Real Estate presenta una oferta que encarna ese equilibrio perfecto: un piso amplio y reformado con estilo en una de las zonas más valoradas de la ciudad, con acceso directo a los principales servicios y espacios de ocio.

Con un precio de 330.000 €, este piso de 134 m² ofrece cuatro dormitorios y dos baños, una distribución pensada para quienes buscan espacio y confort sin renunciar a la vida urbana. Su reforma integral, los suelos de madera y la luz natural que entra desde su octava planta lo convierten en una vivienda que apuesta por la calidad y la estética contemporánea.

Todo lo que necesitas, a pocos pasos

La ubicación de esta propiedad es, sin duda, uno de sus mayores atractivos. Situado entre La Minilla, el Paseo de la Cornisa, Mesa y López y el Hospital Dr. Negrín, el entorno ofrece una amplia red de servicios: colegios, instalaciones deportivas, supermercados, centros médicos y zonas comerciales. Todo lo que una familia o un profesional activo puede necesitar se encuentra literalmente al alcance de la mano.

Además, la zona destaca por su excelente conexión con el resto de la ciudad y su ambiente tranquilo, ideal para quienes valoran tanto la comodidad del día a día como la posibilidad de disfrutar del aire libre. Vivir aquí es tenerlo todo sin necesidad de grandes desplazamientos, una ventaja clave en el estilo de vida actual.

Reforma integral y diseño con estilo propio

La propiedad ha sido objeto de una reforma integral, cuidando tanto los materiales como los acabados. Los suelos de madera aportan calidez y elegancia a cada estancia, mientras que la distribución optimizada garantiza un aprovechamiento máximo del espacio.

El salón principal destaca por su amplitud y luminosidad, creando un ambiente acogedor que invita al descanso y al encuentro familiar. La cocina, totalmente reformada, combina funcionalidad y diseño, convirtiéndose en un espacio ideal para quienes disfrutan de la gastronomía y la vida doméstica moderna.

Los cuatro dormitorios ofrecen versatilidad: pueden destinarse a habitaciones familiares, despacho o área de estudio, adaptándose a las necesidades de cada etapa vital. Los dos baños reformados completan una vivienda lista para entrar a vivir, sin necesidad de realizar obras adicionales.

Confort y detalles que marcan la diferencia

En el día a día, los pequeños detalles se convierten en grandes ventajas. Este piso cuenta con aire acondicionado, algo esencial para garantizar el confort en todas las estaciones del año. Además, dispone de garaje grande y cuarto trastero, dos elementos cada vez más valorados en zonas urbanas consolidadas.

Imagen de una de las estancias / La Provincia

El edificio, con dos ascensores, se encuentra en una octava planta, lo que garantiza una vista despejada y una excelente entrada de luz natural durante todo el día. Este aspecto no solo mejora la sensación de amplitud, sino que también contribuye a un ambiente más saludable y agradable.

Un hogar para quienes quieren más

Esta vivienda no solo ofrece metros cuadrados y ubicación; representa una forma de vida. Es un hogar pensado para quienes quieren más: más luz, más espacio y más comodidad. En un momento en que la demanda de viviendas amplias y reformadas sigue creciendo en Las Palmas, esta propuesta se presenta como una inversión sólida y una oportunidad única para establecerse en una de las zonas más cotizadas de la ciudad.

Triumph Real Estate, reconocida por su atención personalizada y su catálogo de propiedades seleccionadas, reafirma con esta oferta su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente. Su web, triumphrealestate.es, reúne inmuebles que destacan por su ubicación estratégica y su valor diferencial, como este piso que combina lo mejor del confort moderno con la practicidad urbana.

Triumph Real Estate, reconocida por su atención personalizada y su catálogo de propiedades / La Provincia

Para quienes buscan un hogar espacioso, reformado y listo para entrar a vivir, este piso en la capital gran canaria es una opción que marca la diferencia. La oportunidad de disfrutar de un entorno completo, con todo a un paso, y una vivienda diseñada para aprovechar cada rincón con estilo y luminosidad.

Precio: 330.000 € | 134 m² | 4 dormitorios | 2 baños | Garaje y trastero | Octava planta | Aire acondicionado | Reforma integral y suelos de madera.