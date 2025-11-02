Los comerciantes de Triana hacen frente común ante la inseguridad

La seguridad es -y ha sido en los últimos meses - objetivo prioritario de los comerciantes de Triana. Una demanda que motivó que la asociación de empresarios de la zona iniciara en febrero una campaña para facilitar los trámites de denuncia de los propietarios que sufrieran algún tipo de robo o intento de hurto.

«Cuando pedíamos más presencia de la Policía Nacional, los agentes nos decían que no entendían tal solicitud porque no había registro de denuncias», recuerda Marc Llobet, presidente de la Zona Comercial Abierta.

El también empresario destaca que para un autónomo -sobre todo de los establecimientos pequeños fuera de la calle Mayor de Triana que no cuentan con departamentos jurídicos como las grandes franquicias - «perder un día de trabajo para estar en las dependencias policiales para interponer una denuncia, a veces no les sale a cuento, por eso no acuden».

Normalmente, cuando los trabajadores detectan al presunto ladrón «suelen ir detrás de ellos persiguiéndolos para que devuelvan los artículos. Muchas de esas veces lo logran, y el intento de hurto no se denuncia».

A raíz de esa situación, en reuniones mantenidas por la dirección de la zona comercia con la Policía del Cono Sur, fueron estos quienes le propusieron la iniciativa que actualmente la asociación sigue gestionando.

Un QR para denunciar

La cartelería repartida en todos los comercios de Triana, y no solo en los establecimientos asociados, invita a descargar un modelo de denuncia policial a través de un QR. Una vez cumplimentado el formulario, el comerciante lo envía por correo electrónico a la asociación y es ésta quien se encarga de presentar la denuncia. «Eso no quita que un agente se acerque a la zona para corroborar y formalizar la denuncia, verifique los datos y, si fuera necesario, recopile fotos o vídeos recopilados por los trabajadores».

Cartel con el código QR con el que los comerciantes de Triana pueden rellenar el formulario de denuncia desde sus establecimientos. / La Provincia

«Hay que luchar contra la creencia de que denunciar no sirve de nada porque hemos conseguido órdenes de alejamiento de personas que ya han cometido de forma reiterada».

Marc Llobet subraya que, en base a los datos a los que ha tenido acceso, quienes presuntamente han perpetrado esos robos o intentos de hurto «no son migrantes». Resalta, además, el conocimiento que los delincuentes tienen sobre la zona. «Saben perfectamente cuáles son los turnos de los empleados, y precisamente cuando más actúan es a la hora de comer, que coincidía con la menor presencia policial».

Ese ‘patrullaje’ por la zona de Triana se ha reforzado desde entonces. Aún así, este verano, los casos fueron notorios. Solo en una semana, hasta seis establecimientos fueron vandalizados en el mes de julio, algunos de ellos, incluso llegaron a cometer robos.

Los comerciantes reclamaron entonces, no solo más agentes policiales, sino la instalación de cámaras de vigilancia que además de servir de medida disuasoria, también de prueba pericial tras la denuncia.

Muchos comerciantes insisten en que los actos vandálicos, como la rotura de cristales y daños en las fachadas suceden más de noche y que los seguros de los locales pueden llegar a asumir el coste de la reparación, pero no las pérdidas que suponen no pode abrir tras el asalto.

Algo que se complica aún más si el suceso tiene lugar en época de rebajas, de campañas como las del Black Friday o la propia Navidad. Los comerciantes, de esta manera, unen fuerzas de manera colectiva frente a la inseguridad.