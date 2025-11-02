Los cruceristas se llevan un pedazo de cultura canaria en su escala por Las Palmas de Gran Canaria

La Feria Puerto-Canteras & Cruises se estrena al ritmo de la música tradicional y el trabajo artesanal isleño. Puestos con vestimentas típicas, alfarería, cestería, molinos de gofio o queso elaborado a mano son algunas de las muestras que se pudieron disfrutar este domingo entre la explanada del Muelle de Cruceros y la plaza de Canarias, además de otros productos variados como dulces, joyas y marcas de ropa actuales. El objetivo de esta primera edición es acercar a los cruceristas que pasan por Las Palmas de Gran Canaria un pedazo de la cultura y las tradiciones de las Islas, si bien una parte de los asistentes que disfrutaron de la feria también eran canarios.

Feria Puerto Canteras para cruceristas / Andrés Cruz

Bailes, canciones en directo y un desfile de trajes típicos acompañaron una jornada endulzada con gofio tostado en aceite y azúcar. Detrás del molino se encontraba Raúl León Alemán, un artesano cuyo amor por su tierra no solo se ve en su indumentaria o en su oficio; sus brazos también lucen tatuajes del Archipiélago, bejeques, trompos y pintaderas.

Un molino tallado a mano

Él mismo talló el molino de piedra que hace girar para machacar el millo. Lleva más de 15 años dedicándose a la que considera su vocación y participando en diversos proyectos para poner en valor las costumbres canarias, por lo que disfruta mostrando cómo se prepara el gofio a todas las personas que se acercan a su puesto.

Raúl aprendió este arte de su abuela, pero no se limitó a recibir sus enseñanzas: también ha creado un pequeño libro sobre conceptos y tradiciones canarias para difundir entre las niñas y niños. "Dice quiénes somos, cómo se formaron las islas, quiénes habitaban en ellas, los oficios tradicionales en Canarias", explica.

Alfarería aborigen y post-hispánica

Uno de esos oficios es la alfarería, que también está representada en la feria a través de Isabel Quintana Rodríguez. Con las manos llenas de barro para moldear nuevas creaciones, explica que en su puesto pueden encontrarse desde piezas aborígenes elaboradas con los métodos prehispánicos hasta piezas que corresponden a la etapa posterior a la conquista de Canarias.

Según relata, la alfarería tradicional lleva "mucho trabajo" si se quiere hacer el proceso de principio a fin. Para empezar, hay que ir a buscar el barro y extenderlo al sol para, posteriormente, machacarlo. Una vez reducido, se vuelve a meter en agua, se pisa con los pies y se mezcla con arena, que tiene una función desgrasante. Entonces se puede comenzar a trabajar y, una vez terminada la figura, hay que esperar a que se seque por completo para proceder con el desbastado y el alisado.

De este modo, una sola pieza puede llevar una semana, si bien el clima también influye en la rapidez con que se puede terminar. En un día soleado como este domingo, Isabel cuenta que le está siendo más fácil elaborar el brasero que tiene entre manos, dado que, a medida que va trabajando, el material se solidifica y puede utilizarlo como base para seguir moldeando sin que se venga abajo.

Entre sus herramientas se encuentran las cañas, los devastadores y distintos tipos de piedras con porosidades variables, como las saltonas o las rasponas. Gracias a todas ellas, y sin olvidar la maestría de sus manos, ha dado forma a piezas como un gánigo de La Gomera y otro de Tenerife, cucharones de Arguineguín o escudillas y jarras de leche propias de la época hispánica, entre otras.

Un taller de queso artesanal

Cerca de Isabel se encuentra el puesto de la Quesería Lomo El Chorrito, un negocio familiar de queso tierno, semi y curado elaborado a mano con leche cruda de cabra y oveja. Ataviados con los trajes típicos, el matrimonio de Mario Quintana Sánchez y Fayna Tejera Martín dedicaron la jornada a impartir un taller sobre cómo elaborar queso con el método artesanal con la participación activa de algunos niños y niñas.

Lo aprendieron de la madre de Mario, la precursora de la empresa, y honrando su legado lo siguen transmitiendo a las siguientes generaciones.

Cestas para todos los gustos

En representación de la cestería se encontraba el artesano de Moya Pablo Betancor Domínguez, que lleva más de 40 años dedicándose a enhebrar cañas y mimbres con sus manos. Los materiales con los que trabaja son muy diversos, incluyendo también el pírgano o el castaño, entre otros. De este modo ha elaborado múltiples diseños para distintos usos, como pueden ser las cestas de pícnic, para ir a hacer la compra, para recoger fruta o incluso con forma de mochila para cargar a la espalda.

Muchos turistas se asoman a su puesto con curiosidad para conocer un poco más sobre la cultura canaria en su paso por la ciudad que, en algunas ocasiones, se limita a un solo día. Es el caso de Cat Wetherall, que se fijó especialmente en los trajes típicos y en la música: "Solo nos quedamos hoy porque estamos en un crucero, así que hemos mirado bien el tiempo para disfrutar de esta bonita feria".