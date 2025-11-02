Darias planifica nuevas actuaciones con los vecinos

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha visitado esta semana el barrio de Hoya de La Plata, en el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, con el objetivo de repasar las actuaciones que se han ejecutado a lo largo de los últimos meses, así como planificar nuevas intervenciones en la zona y atender las demandas planteadas por las asociaciones vecinales.

El recorrido comenzó en la calle Párroco José C. Quintana Sánchez y también contó con la presencia de la concejala del Distrito, Nina Santana; el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; el concejal de Limpieza, Héctor Alemán; y representantes de asociaciones de vecinas y vecinos del barrio. Durante la visita, la alcaldesa mantuvo conversaciones con los residentes para abordar distintas propuestas de mejora en ámbitos como son la limpieza, el urbanismo, el alumbrado público, las zonas verdes y la dinamización cultural y comunitaria.

Darias analizó posibles soluciones para diversos espacios del barrio, entre ellas la mejora del parque Miguel Ángel Blanco, la rehabilitación de muros perimetrales como los del entorno de la calle María Amador, y la reparación de acerado y asfaltado. Además, los representantes municipales estudiaron junto con las asociaciones vecinales la planificación de nuevas actuaciones en materia de alumbrado, señalización viaria y seguridad, con el fin de dar respuesta a las principales demandas que tienen los residentes del barrio.

La visita también permitió dar a conocer las actuaciones desarrolladas durante el último año en materia de accesibilidad, alumbrado y mejora del espacio público, entre las que destacan la pavimentación de 300 metros lineales de acera entre el intercambiador de Guaguas Municipales y el acceso al aparcamiento de la Playa de La Laja, con la instalación de luminarias LED y la renovación de las redes de abastecimiento.

El campo de fútbol del barrio estrenará el primer césped artificial con relleno orgánico de la ciudad

Asimismo, se ha finalizado la rehabilitación del muro y la escalera de la calle Tiburón. Por su parte, en el Camino de Albi se han llevado a cabo varias actuaciones, incluyendo la creación de un mural artístico en colaboración con el vecindario, diseñado por Daniel Rodríguez y financiado a través de los Presupuestos Participativos, así como trabajos de mejora y pintura en los muretes para reforzar la seguridad peatonal.

En materia de limpieza, Hoya de La Plata ha sido incluida en la tercera fase del Plan de Higiene Urbana, y se prevé que la cuarta fase regrese al barrio durante el próximo mes de diciembre. También se han instalado sensores de llenado en los contenedores de vidrio y se han intensificado las campañas de recogida de trastos y enseres, con puntos de acopio transitorios programados de manera regular.

Entre las actuaciones en desarrollo, destaca la modernización del campo de fútbol de Hoya de La Plata, que cuenta con una inversión superior a un millón de euros, la cual permitirá instalar el primer césped artificial con relleno orgánico de la ciudad, además de renovar el sistema de riego y las instalaciones auxiliares. También se encuentra en proceso la actualización del proyecto de la estación de guaguas, que fue adjudicado por una cuantía de 64.269 euros, y pretende reactivar la construcción de esta infraestructura vinculada a la MetroGuagua.