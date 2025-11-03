¿Buscas trabajo? FCC necesita conductores, barrenderos y operarios en Las Palmas de Gran Canaria

¿Estás en paro y buscas empleo? FCC Medioambiente ha comenzado a buscar personal para reforzar la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria. La semana pasada, el Ayuntamiento de la capital aprobó hacer un contrato de emergencia para solventar las carencias del Servicio Municipal de Limpieza, por lo que la empresa, adjudicada a dedo, necesitará contratar nuevo personal para poder reforzar tanto las tareas de limpieza viaria como las de recogida de residuos sólidos urbanos.

Los técnicos de FCC Medio Ambiente han anunciado que están buscando tres tipos de perfiles para reforzar los servicios que ofrece la empresa: peones para la recogida de residuos (contenedores) y la limpieza viaria (barrenderos); conductores de camiones; y operarios de barredoras y cubas de agua. Los interesados deberán inscribirse en la página web de la compañía.

Personal y medios técnicos necesarios

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, indicó la semana pasada que todavía no tienen cuantificado cuánto personal y medios técnicos serán necesarios para poder afrontar la mejora de la higiene urbana de la ciudad. Para ello, Ayuntamiento y empresa deberán sentarse a valorar la situación una vez quede formalizado el contrato de emergencia, para el cual han calculado un coste mensual de unos dos millones de euros.

El Ayuntamiento de Las Palams de Gran Canaria tomó la decisión de recurrir a un contrato de emergencia tras encargar sendos informes al área de limpieza y de salud pública. La situación habla de colapso técnico del servicio, con camiones antiguos, una alta indisponibilidad del personal -del 40% en recogida de residuos sólidos urbanos y del 50% en limpieza viaria-, además de unos contratos vencidos desde los mandatos de Augusto Hidalgo.

Quejas ciudadanas por la falta de limpieza

A esto que añadir un elevado número de quejas ciudadanas por la falta de limpieza que, según afirman desde el Consistorio, se han visto incrementadas en los últimos meses. Por lo que, ante de la demora de los dos megacontratos de recogida y limpieza viaria -valorados en 497 millones de euros-, el Consistorio ha optado por esta medida de emergencia a modo de contrato puente.

Los nuevos trabajadores de FCC Medioambiente -empresa que ya gestiona los contratos en nulidad del servicio- actuarán en cualquier parte del municipio en función de lo que dictamine la dirección del servicio. Esto hace que en la práctica desaparezca la sectoriazación que existía hasta ahora, con unos barrios de gestión pública y otros donde operaba la empresa privada.