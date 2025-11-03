China convierte a Gran Canaria en la escala de sus viajes a Latinoamérica

El viceprimer ministro de China, Ding Xuexiang, hizo ayer una escala en Gran Canaria de camino a un viaje oficial que le lleva esta semana a Uruguay y Brasil. Un año después de que el presidente chino Xi Jinping realizara escala en la Isla, su viceprimer ministro ha hecho lo propio y con la misma singladura porque desde el Aeropuerto de Gran Canaria se trasladó a la Casa de Colón, en el barrio de Vegueta, y posteriormente al Hotel Santa Catalina donde pasó la noche para volar hoy hacia Sudamérica. La Isla se convierte de esta forma en una parada habitual de los dirigentes del gobierno chino en sus traslados a Latinoamérica, además de su interés por las peripecias de Colón y el museo que lleva su nombre en el casco histórico de la capital grancanaria.

Ding Xuexiang no solo es el tercero en el escalafón del gobierno sino que también es uno de los siete miembros del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China. El viceprimer ministro representará a China en la cumbre climática COP30, que se celebra esta semana en la ciudad brasileña de Belém, y realizará una visita oficial previa a Uruguay y al propio Brasil entre hoy y el miércoles. El evento climático será el jueves 6 y Ding Xuexiang participará como enviado especial del líder chino Xi Jinping.

El avión del dirigente oriental llegó a Gando a primera hora de la tarde y tras una recepción oficial en las instalaciones del mismo se dirigió, ya en visita privada, a la Casa de Colón acompañado de un amplio dispositivo de seguridad con agentes propios y de la Policía Nacional. El museo de Vegueta lleva varias décadas concitando el interés de los máximos dirigentes de China, que también suelen visitar el Puerto de La Luz como enclave estratégico.

Tres presidentes chinos han estado en las dependencias del Museo de Colón: Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping. Además de los máximos mandatarios, otros miembros del gobierno oriental también han recorrido las estancias de este museo interesados por la figura de Colón, la apertura que significó el descubrimiento de América como nueva ruta comercial alternativa a la que inició Marco Polo y, sobre todo, como España y Portugal se repartieron el mundo en aquellos años en los tratados de Alcazobas y Tordesillas, en los que Canarias también tuvo su protagonismo como enclave que quedó en manos de España mientras Madeira pasó a manos portuguesas.

Ding Xuexiang, en una foto de cuando fue elegido miembro del Politburó. / La Provincia

Tras su visita a la Casa de Colón, el viceprimer ministro chino se dirigió al hotel. La expedición china reservó 80 habitaciones del establecimiento hotelero y también reservó el restaurante Poemas de los Hermanos Padrón, que cuenta con una estrella Michelin, para la cena. Un amplio despliegue policial estuvo durante buena parte del día pendiente de la visita del dirigente chino tanto en la ruta hacia la Casa de Colón como hacia el hotel, donde se apostaron los furgones policiales durante la tarde noche de ayer.

Ding Xuexiang viaja hoy directamente hacia Uruguay, donde estará de visita oficial hasta que se traslade a Brasil también de gira y para asistir a la cumbre climática COP30, que se celebra esta semana en la ciudad brasileña de Belém. El gobierno chino ha calificado a Uruguay como «socio estratégico», mientras que de la cumbre espera «infundir mayor confianza e impulso a la gobernanza climática global».