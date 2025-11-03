La operación conjunta entre Parques y Jardines y Limpieza llega a Lomo Los Frailes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cierra la quinta fase de las actuaciones conjuntas entre los servicios municipales de Limpieza y Parques y Jardines con un dispositivo intensivo en Lomo Los Frailes.

La concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, y el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, acompañados de Esther Martín, concejala de distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, así como responsables de la asociación vecinal Rayco, supervisaron este lunes el operativo, que durante una semana realizará un mantenimiento y una higienización intensiva en la zona.

Durante la actuación, para la que Parques y Jardines ha desplazado tres equipos de poda, dos cuadrillas de jardinería, un equipo de lavado y uno de soldadura, se realizarán labores de poda de árboles, palmeras y arbustos, deshierbe y limpieza de zonas ajardinadas, se ajustarán los tutores de las adelfas arbóreas del parque Sixto Henríquez y se realizará una reposición de marras, es decir, una sustitución de plantas, cuyo ciclo vital ha terminado, por nuevos ejemplares.

En total, en esta actuación se plantarán 51 nuevos arbustos, entre Callistemom, Crinum y Roeo.

Por su parte, para este operativo, Limpieza moviliza a una media de 32 trabajadores y trabajadoras, así como una docena de vehículos, entre ellos furgonetas ligeras, un camión y dos furgones con caja abierta, dos furgones hidrolimpiadores, cuatro camiones baldeadores y una barredora.

27 barrios recorridos

La quinta fase comenzó en junio en Divina Pastora y, tras pasar por los barrios de El Sebadal, Las Chumberas y Zárate, finaliza en Lomo Los Frailes. Durante esta etapa se han retirado más de 25 toneladas de restos vegetales —procedentes de poda, desbroce y hojarasca— y más de ocho toneladas de residuos, escombros y otros desechos, además de aplicarse más de 1,2 millones de litros de agua.

En total, a lo largo de las cinco fases que han recorrido 27 barrios, se han retirado 300 toneladas de materia orgánica, destinada a la planta de compostaje municipal, y más de 38 toneladas de residuos sólidos.