Las Palmas de Gran Canaria adjudica el contrato para el almacenamiento de los fondos del Museo Néstor durante su reforma

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para el servicio de almacenamiento especializado que garantice la conservación y seguridad de las obras de arte del Museo Néstor mientras se ejecutan los trabajos de reforma del conjunto arquitectónico del Pueblo Canario.

El contrato, por valor de 38.520 euros, será prestado por la empresa Esmenso, S.L., que custodiará un total de 231 cuadros, 15 esculturas, 1.044 dibujos, 89 grabados, 17 vestidos, 13 lámparas, 7 tapices, 366 fotografías y 55 muebles, entre otras tipologías artísticas y documentales.

Los servicios contemplan que la manipulación, el embalaje y el transporte de las piezas sean realizados por personal especializado, siguiendo métodos que aseguren su correcta preservación y siempre bajo la supervisión técnica del Museo Néstor. El servicio incluirá también el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones donde se depositen los fondos.

El contrato responde a la necesidad de trasladar temporalmente un total de 2.488 piezas, valoradas en más de 11 millones de euros, a unas dependencias que reúnan las máximas condiciones de seguridad y conservación. Así, el almacén deberá disponer de control de temperatura, con un rango entre los 18 y los 20 grados centígrados, y de humedad relativa, entre el 50 y el 60%.

Además, contará con sistemas de seguridad avanzados, acceso restringido y una capacidad mínima de 160 m³. Las instalaciones deberán ubicarse en Gran Canaria para facilitar la supervisión, el acceso a los fondos y las labores de conservación preventiva.

Restauración del museo

El pasado mes de octubre el Ayuntamiento adjudicó por 4.049.583,46 euros el contrato para la restauración del Museo Néstor, financiado con cargo a los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan), con una aportación del 50% del Consistorio y del 50% conjunta del Gobierno de Canarias y el Cabildo insular.

La actuación, adjudicada a la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A., contará con un plazo de ejecución de 24 meses y permitirá mejorar la accesibilidad del edificio y modernizar sus instalaciones, consolidando al museo como un referente cultural y artístico de la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de rampas, una escalera-rampa de acceso principal y un nuevo volumen adosado a la fachada este que albergará un ascensor, completamente integrado en la estética del edificio.

También prevé la creación de una nueva sala expositiva y un aula didáctica, así como la recuperación integral de cubiertas, fachadas, carpintería y pavimentos, respetando el valor patrimonial del conjunto del Pueblo Canario y garantizando su conservación para las generaciones futuras.