Las Palmas de Gran Canaria recoge 5.800 kilos de residuos durante el fin de semana de Todos los Santos

Los distintos dispositivos especiales de limpieza desplegados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado viernes han finalizado con la recogida de 5.800 kilos de residuos y la aplicación de 900.000 litros de agua en las calles de la ciudad.

El concejal del área de Limpieza, Héctor Alemán, destacó la implicación del personal y los medios empleados: “Durante este dispositivo especial han trabajado 115 profesionales y se han utilizado 43 vehículos, garantizando la limpieza de la ciudad con total normalidad. Además, la colaboración de la ciudadanía ha sido ejemplar, contribuyendo al éxito de estas actuaciones”.

Desde el pasado viernes, el Consistorio desplegó un dispositivo especial de limpieza en los cementerios municipales que finalizó este lunes y en el que se recogieron 650 kilos de residuos y se aplicaron 480.000 litros de agua, además de instalarse 45 contenedores fracción resto en los cuatro camposantos municipales de la ciudad.

Mientras, el sábado, con motivo de la carrera popular Binter Night Run, que se celebró en el entorno del parque Santa Catalina, Mesa y López y Las Canteras, se aplicaron alrededor de 90.000 litros de agua y se recogieron 3.000 kilos de residuos.

El sábado también se celebró en Infecar el concierto de Manuel Turizo, en el que se aplicaron 240.000 litros de agua y se recogieron 1.800 kilos de residuos, además de instalarse 15 contenedores fracción resto y dos contenedores para vidrios.