El PP pide un Pleno extraordinario para aclarar la “emergencia sanitaria” por la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria registrará este martes una solicitud de Pleno extraordinario y monográfico para abordar la situación de “emergencia sanitaria” declarada por los problemas de limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad. Esta petición llega después de que el equipo de gobierno de Carolina Darias aprobara la semana pasada recurrir a un contrato de emergencia para solventar el deterioro que sufre el servicio en la actualidad.

La petición se ampara en el artículo 46.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y en el Reglamento del Pleno municipal, que obliga a convocar la sesión cuando al menos una cuarta parte de los concejales la solicita. El grupo popular considera “imprescindible” que el gobierno municipal explique públicamente los motivos que han llevado a la aprobación de dos contratos de emergencia en materia de limpieza, que reconocen un riesgo para la salud pública en una ciudad de más de 380.000 habitantes.

La portavoz popular, Jimena Delgado, aseguró que la actual situación “no es una catástrofe sobrevenida”, sino el resultado de “años de falta de planificación y retrasos en la tramitación de los contratos ordinarios”. Según Delgado, el PP lleva “más de un año advirtiendo” sobre la acumulación de basura, la proliferación de plagas y la reducción de personal en el servicio de limpieza.

Solicitudes de comparecencia

El grupo municipal cuestiona además el uso reiterado de contratos de emergencia, recordando que el primero se formalizó en 2020 durante la pandemia y que “ha continuado en el tiempo como una solución estructural y no coyuntural”. Los nuevos contratos, aprobados el pasado jueves, suponen un gasto de casi tres millones de euros mensuales.

El orden del día propuesto por el PP incluye la comparecencia del concejal de Limpieza, Héctor Alemán, para detallar la situación del servicio, así como de la concejala de Bienestar Social y Salud, Carmen Vargas, para exponer los informes que justifican la emergencia sanitaria. También se solicita la intervención del concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, con el fin de informar sobre los contratos en vigor, su grado de cumplimiento y los plazos para adjudicar los nuevos.

Imágenes de la basura acumulada en Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Propuestas complementarias

Además, el PP propone la creación de un equipo municipal de control y seguimiento de los contratos de limpieza, integrado por técnicos y funcionarios, que evalúe el cumplimiento de los servicios y remita informes periódicos al Pleno.

La formación argumenta que, dado el volumen económico de los contratos de emergencia, la ciudadanía “tiene derecho a conocer en qué se invierte cada euro y qué resultados se obtienen en la calle”.

Reprobación y exigencia de responsabilidades

La solicitud de Pleno incluye una propuesta de reprobación a la alcaldesa, Carolina Darias, por su gestión del servicio de limpieza. El PP atribuye a la regidora la “falta de planificación” y el “retraso en la adjudicación de contratos”, lo que, según la formación, habría contribuido a la declaración de la emergencia sanitaria.

“La declaración de una emergencia sanitaria por suciedad en una capital como Las Palmas de Gran Canaria es un hecho de una gravedad extraordinaria que exige explicaciones y responsabilidades al más alto nivel”, afirmó Delgado, quien pidió al gobierno municipal “dar la cara y ofrecer un calendario real de licitación que devuelva la normalidad al servicio”.