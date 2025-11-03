Tenerife se adelanta para dar gas a los barcos

Mientras aquí no sabemos cómo marcar la ruta para suministrar el gas a los barcos que arriben al Puerto de La Luz, en Santa Cruz de Tenerife ya lo están dando desde 2018 por medio de un buque cisterna que se desplaza desde la Península Ibérica para atender a los cruceros que atracan en sus muelles. Sin ir más lejos, el pasado viernes le suministró en el muelle Sur del recinto la gabarra New Frontier 1, fletada por Shell el gas que necesitaba el crucero de la TUI cruises, Mein Shiff Relax, que venía en viaje inaugural y que este domingo estuvo en nuestro puerto atracado en Santa Catalina.

Pero lo sorprendente es que el suministro de gas se está dando en el vecino puerto tinerfeño desde hace siete años, totalizando en ese tiempo un total de nueve cruceros por el mismo procedimiento del cisterna que viene desde el exterior. Aquí, siendo el segundo puerto de España en dar bunkering tras el Estrecho, seguimos pensando cómo resolver este dilema porque la empresa que lo ha solicitado, en este caso Totisa, no ha entendido que vivimos unos momentos en que no se puede contaminar la atmósfera, sino que tenemos que apostar por energías limpias. El suministro ha de ser de forma directa, como lo están realizando en Tenerife. A la vista de esta situación, no podemos cruzarnos los brazos y tenemos que acelerar nuestras gestiones con alternativas seguras y eficaces. No podemos presumir de tener la mayor estación de cruceros de Europa si no damos el gas que necesitan estos barcos y otros similares. La alarma está dada.