Los trabajadores de limpieza barajan si acudir a una huelga o recurrir a la justicia

El Comité de Empresa de Recogida de residuos sólidos urbanos tachan las medidas adaptadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de «privatización encubierta» del Servicio Municipal de Limpieza. Los trabajadores públicos tendrán hoy una asamblea en la que la representación sindical dará a conocer la situación que viven y debatirán si recurrir a la vía judicial o ir a la huelga.

«Han ido deteriorando el servicio hasta llegar a este punto», resaltó ayer Rafael Hernández, representante de los trabajadores. Una situación de «colapso» del servicio, según informes municipales, que llevó la semana pasada al Consistorio a contratar por la vía de urgencia los servicios de FCC Medioambiente para suplir las carencias del Servicio Municipal, tanto en la parte pública como en la privada, hasta la adjudicación de los megacontratos, que siguen pendientes de licitación.

«Graves irregularidades»

El Comité denuncia las «graves irregularidades» vividas en este proceso y, en particular, critican los informes que sustentan la declaración de emergencia. Según estos, no están firmados «por ningún funcionario de carrera». En cambio, figura siempre «la misma persona, Alejandro Olarte Suárez, Jefe de Grupo de Limpieza Viaria y de Recogida de Residuos, agente de inspección, que no es un técnico habilitado para expedir los informes requeridos».

Los trabajadores denuncian que se eligieron barrios «susceptibles de ser entregados a FCC» y una vez escogidos se organizó «la recogida de tal manera que se produjeran constantes rebosos», provocando quejas y problemas de salubridad, produciéndose «irregularidades» en el reparto del trabajo.

Barrenderos en la capital grancanaria / LP/DLP

Una plantilla muy envejecida

En el escrito, el comité tacha al gerente, Antonio Santana, de «incompetente» por no haber sacado las plazas necesarias para renovar los mandos intermedios, además de no sacar contratos de sustitución «en tiempo y forma»; es más, afirman que este verano solo se contrataron a dos personas, de ahí el alto absentismo laboral que reflejan los informes remitidos al Consistorio, al contar con el personal de vacaciones.

En cualquier caso, el presidente del comité resalta que la plantilla del servicio se encuentra «muy envejecida», al no haberse producido oposiciones en años. Esto conlleva «un agotamiento físico y mental» de los trabajadores, tanto por la edad como por la carga de trabajo, que se traduce en un gran número de bajas médicas.

Reconvertir el Servicio Municipal en empresa pública

El Comité rechaza que el Ayuntamiento opte por reconvertir el Servicio Municipal de Limpieza en una empresa pública. Actualmente, se trata de un órgano desconcentrado, una figura administrativa que el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, tachó de «obsoleta» la semana pasada. Los trabajadores opinan lo mismo, aunque difieren en el criterio del Consistorio.

Según estos, en las empresas municipales los trabajadores «no son empleados públicos», por lo que temen perder la condición de funcionarios que gozan actualmente. El comité preferiría que el órgano se integrara en la estructura municipal y pasara a tener una gestión directa. En su caso, califican el modelo actual de «obsoleto», pero «por mantener viva la esencia del caciquismo y el clientelismo» donde han imperado «la negligencia, la incompetencia y la defectuosa organización».