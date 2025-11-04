Las Torres estrenan pavimento en las canchas de baloncesto

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado los trabajos de mejora y modernización de las canchas de baloncesto de Las Torres, un espacio deportivo de referencia en el municipio, muy utilizado por jóvenes, familias y aficionados al deporte.

Esta actuación, enmarcada en la estrategia municipal de mejora de las infraestructuras deportivas, tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía un equipamiento seguro, moderno y atractivo que fomente la práctica del baloncesto y otras actividades físicas al aire libre, promoviendo el bienestar y la cohesión social en el entorno.

Resultado de los trabajos

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, junto a la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, y el gerente del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), Eloy García, visitaron recientemente la instalación para comprobar el resultado de los trabajos, que han supuesto una renovación integral de este espacio deportivo.

Como explica Campoamor, “el Ayuntamiento, a través del IMD, ha destinado una inversión total de 65.000 euros a esta intervención, una cuantía que refleja el compromiso firme de este grupo de gobierno con la modernización de las infraestructuras deportivas y con la mejora continua de los servicios públicos”.

Repavimentación de la superficie de juego

Los trabajos han incluido la repavimentación completa de la superficie de juego, con un nuevo revestimiento que incorpora un diseño moderno y un colorido vibrante en tonos azules, naranjas y amarillos. Esta renovación mejora la estética del espacio y facilita la delimitación de las zonas de juego.

Asimismo, se han reparado y pintado los muros perimetrales, eliminando el deterioro causado por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas. El cerramiento metálico ha sido objeto de un exhaustivo trabajo de acondicionamiento para garantizar su seguridad y durabilidad.

Las canastas, revisadas

También las canastas han sido revisadas, reparadas y actualizadas para asegurar su correcto funcionamiento, y se ha creado una nueva puerta de acceso que facilita el control y la gestión del espacio, mejorando la organización de su uso y mantenimiento.

“Con esta renovación, los usuarios podrán disfrutar de una instalación completamente actualizada, más segura y cómoda, que reduce el riesgo de lesiones y mejora el rendimiento de los deportistas. El diseño colorido y las líneas bien definidas facilitan la visibilidad y la comprensión del juego, mientras que la mejora estética convierte el espacio en un lugar más atractivo y motivador para la práctica deportiva”, subraya Campoamor.