Diez días para reverdecer Barrio Atlántico con 50 arbustos

Los operarios de Parques y Jardines estarán enfrascados en una actuación integral de las zonas verdes de Barrio Atlántico para actualizar su mantenimiento. Durante diez días, dos cuadrillas de jardinería han estado trabajando en la zona alta del barrio, realizando tareas de limpieza, reparación de riego y plantación de medio centenar de arbustos, entre acaliphas y polyscias, en la Plaza de la Unión, junto al Centro Cívico La Ballena.

La actuación, organizada por la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también ha contemplado la intervención de dos equipos de poda que han trabajado sobre el arbolado de la plaza y los viales de la calle Diego Betancor Suárez, así como la zona entre bloques hacia Sargento Provisional. Así mismo se han repuesto los alcorques vacíos situados ante el centro de mayores con árboles de porte que aportarán sombra al entorno.

Poda de un árbol en Barrio Atlántico. / LP/DLP

Colaboración ciudadana

"El cuidado de las zonas verdes de esta ciudad pasa por un compromiso bidireccional entre el Ayuntamiento y la ciudadanía", indicó la concejala del área, Gemma Martínez Soliño. La edil aseguró que el barrio necesitaba una actuación intensiva, más integral y así lo constataron en la visita con la asociación vecinal. "Hemos abordado un trabajo intensivo y ahora seguiremos con el mantenimiento habitual que, para que funcione bien, necesita también de la implicación ciudadana", destacó.

La actuación en Barrio Atlántico será complementada en las próximas semanas con actuaciones de desarrollo comunitario que tendrán lugar con las entidades sociales y vecinales de la zona así como los centros educativos del barrio, con el fin de promover el cuidado colectivo de las zonas verdes y comunes.