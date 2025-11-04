Guerra contra los atascos: Las Palmas de Gran Canaria coordina el dispositivo de tráfico para el Black Friday y Navidad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, ha mantenido este martes una ronda de encuentros con el sector comercial de la ciudad para planificar el dispositivo conjunto de seguridad y tráfico que se pondrá en marcha con motivo del inicio de las campañas del Black Friday y Navidad, que comenzarán este mes.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, acompañado por técnicos municipales y mandos de la Policía Local, la Unidad de Seguridad y Emergencias, Bomberos y Protección Civil, presidió este dos reuniones de trabajo con las asociaciones comerciales y las grandes superficies de los cinco distritos de la capital.

En ellas, el Ayuntamiento ha coordinado las medidas de refuerzo de seguridad, tráfico y prevención de emergencias, así como los protocolos de actuación conjunta para afrontar las semanas de mayor actividad comercial del año.

"Establecemos dispositivos para acompañar a la ciudadanía y a los comerciantes, facilitar los desplazamientos y mejorar la cercanía de la Policía Local con su presencia en los lugares y fechas más importantes de estas dos campañas", destacó Íñiguez, quien subrayó la importancia de "trabajar de forma anticipada y coordinada para que la ciudad funcione con eficacia en una época de gran dinamismo económico y social".

Triana, Mesa y López, Siete Palmas y Las Arenas

El Consistorio, a través de estas reuniones, consolida un modelo de colaboración público-privada que permite anticipar posibles incidencias y optimizar los recursos humanos y materiales disponibles.

Entre las medidas a adoptar se encuentra el incremento de las patrullas policiales en zonas de gran afluencia, la regulación del tráfico en los principales ejes comerciales y la atención a los puntos neurálgicos donde se prevén concentraciones de público.

El dispositivo incluirá una especial atención a los entornos de Triana, Mesa y López, Siete Palmas y Las Arenas, zonas donde se prevé un mayor volumen de actividad comercial y de desplazamientos.