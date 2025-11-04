Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra contra los atascos: Las Palmas de Gran Canaria coordina el dispositivo de tráfico para el Black Friday y Navidad

El dispositivo incluirá una especial atención a los entornos de Triana, Mesa y López, Siete Palmas y Las Arenas

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, en la reunión con el sector comercial por el Black Friday y Navidad.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, en la reunión con el sector comercial por el Black Friday y Navidad. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, ha mantenido este martes una ronda de encuentros con el sector comercial de la ciudad para planificar el dispositivo conjunto de seguridad y tráfico que se pondrá en marcha con motivo del inicio de las campañas del Black Friday y Navidad, que comenzarán este mes.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, acompañado por técnicos municipales y mandos de la Policía Local, la Unidad de Seguridad y Emergencias, Bomberos y Protección Civil, presidió este dos reuniones de trabajo con las asociaciones comerciales y las grandes superficies de los cinco distritos de la capital.

En ellas, el Ayuntamiento ha coordinado las medidas de refuerzo de seguridad, tráfico y prevención de emergencias, así como los protocolos de actuación conjunta para afrontar las semanas de mayor actividad comercial del año.

"Establecemos dispositivos para acompañar a la ciudadanía y a los comerciantes, facilitar los desplazamientos y mejorar la cercanía de la Policía Local con su presencia en los lugares y fechas más importantes de estas dos campañas", destacó Íñiguez, quien subrayó la importancia de "trabajar de forma anticipada y coordinada para que la ciudad funcione con eficacia en una época de gran dinamismo económico y social".

Triana, Mesa y López, Siete Palmas y Las Arenas

El Consistorio, a través de estas reuniones, consolida un modelo de colaboración público-privada que permite anticipar posibles incidencias y optimizar los recursos humanos y materiales disponibles.

Entre las medidas a adoptar se encuentra el incremento de las patrullas policiales en zonas de gran afluencia, la regulación del tráfico en los principales ejes comerciales y la atención a los puntos neurálgicos donde se prevén concentraciones de público.

El dispositivo incluirá una especial atención a los entornos de Triana, Mesa y López, Siete Palmas y Las Arenas, zonas donde se prevé un mayor volumen de actividad comercial y de desplazamientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

El empleo remonta en Las Palmas de Gran Canaria: más de 13.500 contratos en un mes y 2.261 trabajadores más que en octubre de 2024

El empleo remonta en Las Palmas de Gran Canaria: más de 13.500 contratos en un mes y 2.261 trabajadores más que en octubre de 2024

Las Palmas de Gran Canaria recoge 5.800 kilos de residuos durante el fin de semana de Todos los Santos

Las Palmas de Gran Canaria recoge 5.800 kilos de residuos durante el fin de semana de Todos los Santos

Guerra contra los atascos: Las Palmas de Gran Canaria coordina el dispositivo de tráfico para el Black Friday y Navidad

Guerra contra los atascos: Las Palmas de Gran Canaria coordina el dispositivo de tráfico para el Black Friday y Navidad

Diez días para reverdecer Barrio Atlántico con 50 arbustos

Diez días para reverdecer Barrio Atlántico con 50 arbustos

Las Torres estrenan pavimento en las canchas de baloncesto

Las Torres estrenan pavimento en las canchas de baloncesto

2.488 piezas y más de 11 millones de euros: las claves para custodiar las obras de arte de Néstor de la Torre

2.488 piezas y más de 11 millones de euros: las claves para custodiar las obras de arte de Néstor de la Torre

Los trabajadores de limpieza barajan si acudir a una huelga o recurrir a la justicia

Los trabajadores de limpieza barajan si acudir a una huelga o recurrir a la justicia

¿Buscas trabajo? FCC necesita conductores, barrenderos y operarios en Las Palmas de Gran Canaria

¿Buscas trabajo? FCC necesita conductores, barrenderos y operarios en Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents