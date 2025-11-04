Harry Sinfónico transformará el Teatro Pérez Galdós en una experiencia mágica inspirada en el universo de la película

El Teatro Pérez Galdós acogerá el próximo mes de enero Harry Sinfónico, un espectáculo musical inmersivo que rinde homenaje a las emblemáticas bandas sonoras de la saga cinematográfica de Harry Potter. El evento, dirigido a todos los públicos, propone una experiencia sensorial más allá del concierto clásico, con funciones programadas para el 7 de enero a las 12:00 horas y el 10 de enero a las 20:00 horas. Las entradas están disponibles en harrysinfonico.com y teatroperezgaldos.es.

El espectáculo contará con una orquesta en vivo que interpretará algunas de las composiciones más recordadas del universo creado por J. K. Rowling, pero irá mucho más allá de lo musical: desde la entrada, el teatro se transformará en un escenario tematizado con decorados especiales, ambientación mágica, personajes caracterizados, photocalls y contenido sorpresa. Todo está pensado para sumergir al público en una experiencia envolvente que recree el imaginario de la saga que marcó a varias generaciones.

La preventa de entradas se activará el viernes 7 de noviembre, de 12:00 a 17:00 horas, exclusivamente para quienes se hayan prerregistrado previamente en la web oficial. La venta general comenzará ese mismo día a partir de las 17:00 horas.

Sorteo en Instagram

Como parte de la campaña de lanzamiento, también se ha puesto en marcha un sorteo en Instagram que estará activo hasta el 18 de noviembre. El premio incluye dos entradas para el espectáculo y un pack para dos personas que contempla vuelo, dos noches de hotel y una visita a los Harry Potter Studios en Londres, con traslado temático incluido.

Harry Sinfónico se presenta como una de las grandes citas culturales de comienzos de 2026 en Gran Canaria, ideal para disfrutar en familia, compartir con fans de la saga o regalar durante las fiestas navideñas.