El empleo remonta en Las Palmas de Gran Canaria: más de 13.500 contratos en un mes y 2.261 trabajadores más que en octubre de 2024

Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado el mes de octubre con la recuperación de 2.261 empleos con respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone un incremento del 7,2%, según la información aportada por el Ayuntamiento de la capital grancanaria y la firma de más de 13.500 contratos.

El concejal de Empleo, José Eduardo Ramírez, subraya que "los datos de octubre confirman la buena tendencia que viene mostrando el mercado laboral en la capital durante todo el año, con una reducción del desempleo que refleja la consolidación económica y el esfuerzo conjunto del tejido empresarial y las políticas municipales. Este crecimiento sostenido nos acerca a cifras de pleno empleo en algunos sectores clave y demuestra que la ciudad mantiene una dinámica positiva incluso en meses tradicionalmente más estables".

Empleo juvenil

En ese sentido, añade que "el Ayuntamiento seguirá trabajando desde el Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF) para reforzar esta evolución, promoviendo acciones formativas y programas de inserción laboral que ayuden a que más personas encuentren una oportunidad en el mercado de trabajo. Nuestro objetivo es que esta recuperación del empleo llegue a todos los barrios y beneficie especialmente a quienes más dificultades tienen para acceder a un empleo estable".

Imagen de archivo de una persona pasando al lado de una oficina de empleo / Gustavo Valiente / Europa Press

El mercado laboral se recupera especialmente en octubre entre las personas menores de 25 años, un grupo en el que el empleo sube un 12,6% con respecto al mismo mes del año pasado. Los datos de desempleo en cuanto al grupo de personas de entre 25 y 44 años reflejan un aumento de puestos de trabajo del 8,4% interanual; y en el grupo de mayores de 45 años, el paro desciende un 6% interanual.

Niveles de formación

Por niveles formativos, el empleo sube con mayor intensidad entre las personas con educación Secundaria –en un 8,4% con respecto al mismo mes del año pasado– y las personas con educación Primaria –en un 8,4% interanual–.

Además, las personas con estudios universitarios y con formación profesional también mejoran sus cifras de empleo, las primeras en un 5,9% interanual, y las segundas en un 4% con respecto a octubre de 2024.

Perfil masculino

La subida del empleo en la capital grancanaria está liderada en octubre por los hombres, que experimentan un aumento de puestos de trabajo del 7,6% con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que entre las mujeres crece el empleo un 6,8%.

Por sectores, la construcción, la agricultura y el comercio protagonizan este mes el mayor crecimiento del empleo. Así, los puestos de trabajo creados en la construcción suben un 11,62% con respecto a 2024. En la agricultura, crece el empleo un 8,87% interanual, y en el comercio, los puestos crecen un 6,79% interanual.

En cuanto a la industria, sube el empleo un 6,69% interanual. El resto de servicios experimentan una subida de puestos de trabajo del 6,32% con respecto al mismo mes del año pasado, y en la hostelería, el empleo se ha visto incrementado en un 5,01% interanual.

Más de 13.500 contratos

En cuanto al número de contratos firmados, Las Palmas de Gran Canaria registra un total de 13.533 en octubre, un 3,5% (452 contratos) más que el pasado mes de septiembre.

De estos, el 41,77% de los contratos son indefinidos, que crecen un 1,45% en datos intermensuales. Los contratos temporales representan el 57,19% de los nuevos registrados en septiembre.