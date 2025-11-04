Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué opinas de la subida del precio del taxi en Las Palmas de Gran Canaria? La Mesa Sectorial aborda las nuevas tarifas

Los trabajadores ponen sobre la mesa la adaptación de los vehículos para personas con movilidad reducida

Los taxis de Las Palmas de Gran Canaria adaptan sus taxímetros / Andrés Cruz / LPR

Las Palmas de Gran Canaria

Los usuarios del taxi en Las Palmas de Gran Canaria comprenden la subida de tarifa que entró en vigor en octubre. Así lo ha hecho saber el presidente de ATAT, Jean Charles Chabot en la Mesa Sectorial del Taxi celebrada ayer, en la que también estuvo presente el concejal de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, José Eduardo Ramírez.

El servicio sigue siendo el más barato de España, y los usuarios lo agradecen, pero esto tiene consecuencias para el bolsillo de los trabajadores del sector. Con el aumento del coste de la vida, sobre todo de los seguros, ha provocado que los beneficios de los taxistas mermen. «La gente se muestra comprensible porque saben las circunstancias, y entienden que si todo sube, nosotros también», refleja Chabot, que, de esta forma, añade que no ha habido «quejas».

Por otra parte, el concejal de Movilidad recordó en la reunión la escasez de vehículos adaptados para transportar a personas con movilidad reducida (PMR). Estos vehículos tienen más plazas y son más grandes para poder albergar una silla de ruedas. La Unión Europea exige el incremento de más licencias de esta característica para poder garantizar la movilidad universal. En concreto, desde Bruselas se pide que un 5% de los taxis estén adaptados a las necesidades de las personas PMR.

