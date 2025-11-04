El PP exige saber cuándo empezarán los contratos de emergencia de limpieza

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado al gobierno municipal que precise cuándo comenzarán a funcionar los nuevos contratos de emergencia de limpieza viaria y recogida de residuos. La portavoz popular, Jimena Delgado, ha pedido claridad sobre los plazos tras conocerse que FCC Medioambiente ha iniciado la búsqueda de personal y maquinaria para reforzar el servicio.

El Ayuntamiento decidió la semana pasada recurrir a un contrato de emergencia con FCC Medioambiente para hacer frente al deterioro del servicio de limpieza y la acumulación de basura en las calles. La medida, aprobada en Junta de Gobierno y anunciada por la alcaldesa Carolina Darias, responde al riesgo para la salud pública derivado de la falta de personal, la nulidad de contratos previos y el incivismo ciudadano, y se mantendrá vigente hasta la puesta en marcha de los nuevos megacontratos de limpieza y recogida de residuos, aún pendientes de licitación.

Reclamación de transparencia

El contrato de emergencia se ampara en la declaración de emergencia sanitaria aprobada por el propio Ayuntamiento debido a los problemas de acumulación de basura y falta de limpieza en varios puntos de la ciudad. Según el PP, esta situación “refleja una gestión deficiente” y genera dudas sobre la legalidad de la adjudicación, que podría ser objeto de recurso por parte de otras empresas.

Delgado ha señalado que el consistorio reconoce un “colapso técnico” del servicio, con una alta indisponibilidad de personal —un 40% en recogida de residuos y un 50% en limpieza viaria— y camiones antiguos o fuera de contrato. A juicio del PP, “no se trata de una situación sobrevenida, sino del resultado de una falta de planificación prolongada”.

El PP advierte del riesgo de conflictos laborales

El grupo popular ha pedido al concejal de Hacienda y al área de Limpieza que detallen el calendario de entrada en vigor de los contratos y expliquen cómo se actuará si la adjudicación es impugnada. “Queremos saber qué pasará si un recurso paraliza o suspende esta operación y cómo se garantizará el servicio”, indicó Delgado.

La portavoz también ha alertado de que el anuncio del contrato de emergencia ha generado tensión entre la plantilla municipal, que ha planteado la posibilidad de huelga en la parte pública del servicio.

Preocupación por la reorganización del modelo de limpieza

Delgado calificó la situación actual como “el peor escenario posible”, y criticó que FCC Medioambiente esté ofreciendo empleo para distintos puestos mientras el Ayuntamiento “no ha explicado cómo se reorganizará el mapa de la limpieza”. Según la portavoz, persisten dudas sobre el papel de la gestión pública, la sectorización del servicio y la transparencia del proceso.

“El Ayuntamiento amplía el ámbito de actuación de la empresa privada sin informar al Pleno, mientras los vecinos siguen observando más bolsas fuera de los contenedores y un empeoramiento de la limpieza”, añadió.