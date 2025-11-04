Este es el proyecto piloto que asistirá a 171 personas sin hogar con adicciones y problemas de salud mental en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria es el dormitorio de 171 personas en situación de sinhogarismo, el 17,1% con respecto al millar que se registra a nivel insular, según datos de la plantilla de intervención en Calle del Ayuntamiento de la capital grancanaria. Frente a esta radiografía social, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias presentó ayer el proyecto Mejora, desarrollado por la Fundación Yrichen, un programa piloto con el que conectarán la red sanitaria y la intervención de trabajadores sociales en la calle para atender a personas sin techo con adicciones y problemas de salud mental.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, junto al vicepresidente de la Fundación Canaria Yrichen, Marcial Morales, explicó que la iniciativa viene a subsanar las carencias de un puente operativo entre los recursos de salud mental y los servicios sociales municipales para una población que no accede por sí sola al sistema.

«Se trata de llegar al paciente desde su entorno, porque estamos hablando de personas sin techo con un perfil de adicción», señaló. El modelo plantea que la atención no espere en los centros, sino que salga con un dispositivo móvil a buscar a quienes viven en parques, playas o asentamientos urbanos.

Un dispositivo móvil

El proyecto, que cuenta con una inversión de 30.000 euros para operar en las calles el resto del año, desplegará seis trabajadores sociales itinerantes que recorrerán la ciudad en un vehículo identificado, con capacidad para intervenir en la calle, realizar valoraciones iniciales y derivar a los usuarios hacia recursos asistenciales o terapéuticos de la Fundación Yrichen, entidad con larga experiencia en el tratamiento de adicciones en Canarias.

Estos profesionales actuarán de forma coordinada con la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, los servicios sociales municipales, unidades de la Policía Local y Nacional, y redes de salud mental comunitaria, con el propósito de articular un circuito estable de atención.

«Cada persona es un mundo y tiene un tratamiento completamente diferenciado», explicó el presidente de la Fundación Yrichen, Marcial Morales Martín. «En algunos casos el recorrido incluirá ingreso en comunidad terapéutica; en otros, bastará con acompañamiento o derivación a los servicios sociales municipales. Lo esencial es pactar con cada persona un itinerario posible».

El dispositivo de Las Palmas de Gran Canaria funcionará como piloto para su extensión al resto del Archipiélago, y ya se negocia con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para su implantación en la capital tinerfeña. Sanidad confía en que esta experiencia sirva de base para crear una red de equipos móviles interinsulares, capaces de intervenir en distintos municipios en coordinación con las corporaciones locales y entidades del tercer sector.

El proyecto Mejora se enmarca en la estrategia autonómica de salud mental, prorrogada hasta 2027, que el año pasado incorporó once nuevas unidades y servicios específicos. La Consejería presentará en las próximas semanas el calendario operativo y los mecanismos de evaluación del piloto, que medirá la eficacia de este modelo de atención personalizada sobre la reducción del sinhogarismo y la reincorporación social.

Morales destacó que el trabajo comienza en el mismo espacio donde estas personas viven: «en los parques, en la playa, debajo de las caravanas… Es allí donde hay que intervenir». «No hay dos casos iguales», advirtió: «A veces el origen está en una pérdida de empleo, una ruptura familiar o un episodio depresivo. Lo importante es acompañar para reducir riesgos y mejorar calidad de vida. Un tercio de las personas logra cierto nivel de normalización, y eso, en este contexto, ya es un éxito».