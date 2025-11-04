El Puerto de Las Palmas prepara la ampliación del Reina Sofía hasta la Biblioteca del Estado

El Puerto de Las Palmas retoma el proyecto para la ampliación del Muelle Reina Sofía, que modificará la vista desde la Avenida Marítima al alcanzar la altura de la Biblioteca del Estado, y saca a licitación pública la redacción del proyecto de la tercera y última fase prevista, que supondrá una inversión de 20,5 millones de euros.

Esta obra con la que el muelle ganará 200 metros forma parte de un ambicioso proyecto de principios de siglo que planeaba una ampliación de 1.300 metros y que estuvo envuelto en polémicas con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que llegó a paralizar la actuación y que obligó a dividir la obra por etapas. Finalmente, con los 550 metros incorporados en la primera fase, los 400 de la segunda y los previstos ahora, el Reina Sofía crecerá 1.150 metros lineales.

Cajones flotantes

Ahora, la Autoridad Portuaria pretende contratar la redacción de este proyecto que, «salvo que por cuestiones técnico-económicas sea inviable, se debe considerar como opción principal el usar cajones flotantes para la formación del dique». La elaboración de este estudio y documento técnico tiene un coste inicial de licitación de 151.405 euros. En concreto, la empresa adjudicataria tendrá que detallar los «aspectos técnicos, constructivos y económicos para llevar a cabo la ejecución de las obras», buscando soluciones constructivas respetuosas con el medioambiente y que generen la menor cantidad posible de residuos, y de sostenibilidad para la zona afectada y su entorno. Además, debe incluir medidas para el ahorro energético y la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

El documento debe dejar «totalmente definida la construcción hasta en los aspectos más minúsculos, desde el inicio de las obras hasta su uso definitivo», recoge el pliego de la licitación. Entre otros estudios, el proyecto debe incluir la topografía, cartografía y batimetrías de la zona en la que se actuará, así como un análisis de toda la información geotécnica disponible. Para ello tendrá un plazo de seis meses.

Intervención clave y polémica

La continuación del crecimiento del Reina Sofía es una actuación clave para La Luz, puesto que no solo permitirá ampliar la línea de atraque, sino que facilitará las operaciones en el muelle Cristóbal Colón, donde Opcsa ha empezado ya a atender a buques que portan hasta 24.000 contenedores, y contribuirá a pacificar las aguas, allanando futuras obras como la ampliación de la Dársena de Embarcaciones Menores.

Obras del alargue del muelle Reina Sofía en 2022. / La Provincia

Desde su construcción a finales de los años sesenta, este muelle ha sido objeto de varias prolongaciones. Ya a principios de este siglo, el Puerto de Las Palmas licitó la prolongación de 1.300 metros de este muelle, pero solo se ejecutaron 550 metros por encima del mar y otros 750 bajo el mar, es decir, la banqueta de escollera, porque la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria de entonces, Pepa Luzardo, bloqueó el proyecto al considerar que suponía un impacto negativo para la Avenida Marítima. Esta oposición al desarrollo portuario llevó a que Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, le retirara su apoyo político. Los 50 millones de euros destinados a esta obra por Europa se perdieron.

Nuevos barcos

Posteriormente, entre 2019 y 2022, se llevó a cabo la segunda fase, que incorporó 400 metros con un calado de 25 metros y un presupuesto de 24 millones de euros. Esta intervención ha conseguido atraer a plataformas petrolíferas y barcos perforadores que forman parte del paisaje del litoral de Las Palmas de Gran Canaria. En La Luz reciben servicios y permanecen a la espera de nuevas misiones, contribuyendo al desarrollo económico del Puerto.

La profundidad del lecho marino hace inviable por ahora seguir creciendo en longitud más allá de los 200 metros contemplados en esta fase. A partir de esa línea, el calado ronda los 50 metros y las soluciones técnicas para salvar ese escollo encarecen excesivamente el costo de los trabajos. Por ese motivo, la Autoridad Portuaria plantea un muelle adosado de 336,50 metros de largo y un ancho de maniobras de 50,36 metros, con el que se espera ganar una superficie de trabajo de más de 15.900 metros cuadrados.

Paralizada por ahora

El proyecto para esta obra, presupuestada en 30 millones de euros, está redactado; sin embargo, su ejecución está paralizada. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, explica que para optar a la financiación europea la finalidad de este nuevo suelo debe estar definida, garantizando un concesionario y «ahora mismo no hay nadie interesado porque tampoco se ha buscado expresamente». La intención de la entidad es que Europa acceda a que el destino final para este muelle quede abierto y pueda dedicarse a varias actividades, entre ellas, el almacén de granos procedentes de América para su posterior distribución en el continente africano.