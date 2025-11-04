Los trabajadores de limpieza acuerdan ir a la huelga dos días en diciembre

Los trabajadores del servicio de recogida de residuos urbanos en Las Palmas de Gran Canaria acuerdan lanzar un preaviso de huelga para los días 5 y 9 de diciembre. La plantilla de este servicio municipal se reunió este martes en una asamblea extraordinaria para abordar la "precaria situación" que viven en estos momentos y debatir una serie de acciones a seguir. También pactaron recurrir ante el Juzgado Contencioso-administrativo el contrato de emergencia que el equipo de gobierno municipal liderado por Carolina Darias aprobó la semana pasada con el objetivo de solventar los problemas de limpieza que padece la ciudad.

El presidente del comité de empresa, Rafael Hernández, indicó al término de la asamblea a este periódico que la justificación del contrato de emergencia cuenta con "numerosas irregularidades" y que "no está debidamente justificado". Los trabajadores entienden, tal y como han venido denunciando, que esta medida es la respuesta a la precarización del Servicio Municipal de Limpieza que se ha venido dando en los últimos años y que detrás de ella hay "una privatización encubierta".

Declaración de emergencia sanitaria

Según Hernández, "este tipo de contratos solo se pueden dar en una serie de supuestos y el Ayuntamiento no los cumple". En este ocasión, el equipo de gobierno de Carolina Darias ha justificado esta medida mediante la declaración de emergencia sanitaria por un alto grave peligro de insalubridad en las calles. A juicio del presidente del comité de empresa, el Consistorio "aprendió de la pandemia", puesto que en aquel entonces, bajo la alcaldía de Augusto Hidalgo, recurrieron a un contrato de emergencia aprovechando el estado de alarma, "y les funcionó".

El comité de empresa considera que los informes pertinentes "no los ha elaborado un técnico cualificado para ello y no están contrastados". Critican así que el mismo esté basado en buena medida "en recortes de prensa y en quejas ciudadanas, sin contrastar, muchas veces repetidas o refiriéndose a un mismo punto, sin hacer una comparación con periodos anteriores". Los documentos fueron elaborados el pasado mes de septiembre, además de un segundo reiterativo a cuenta del servicio de recogida de residuos firmado en los días previos a la junta de gobierno en la que se declaró la emergencia.

Problemas de salubridad

Hernández aclara que esto no ha sido una situación sobrevenida, ni producto de una catástrofe natural -como puede haber sido la Dana de Valencia-. Se trata, incide, "de una situación que han provocando ellos mismos precarizando el servicio". En el comunicado que estos lanzaron tras conocer que el Ayuntamiento recurriría a un contrato de emergencia aseguraron que se eligieron barrios "susceptibles de ser entregados a FCC" y una vez escogidos se organizó "la recogida de tal manera que se produjeran constantes rebosos", provocando problemas de salubridad.

Este modus operandi habría desembocado, afirman, en "irregularidades" a la hora de repartir el trabajo entre la parte privatizada y la parte pública del Servicio Municipal de Limpieza. También han criticado la forma de contabilizar el alto absentismo laboral, coincidiendo con el final del periodo de vacaciones de verano -aunque la mayor parte del mismo corresponde al gran número de bajas médicos ante una plantilla muy envejecida-.

Contenedores a rebosar este martes en el risco de San Juan. / José Carlos Guerra

Reconversión del Servicio Municipal de Limpieza

Además, el comité también rechaza la conversión del Servicio Municipal en una empresa municipal. Esta medida, anunciada por el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, la semana pasada, todavía no ha sido concretada y está pendiente de la publicación de un informe que defina cuál sería la mejor opción para reconvertir la parte pública del servicio de limpieza. La actual figura, un órgano desconcentrado, ha sido tachada de "obsoleta".

Actualmente el servicio gestionado directamente por el Ayuntamiento de recogida de residuos sólidos urbanos cuenta con una plantilla de 150 trabajadores, a los que habría que sumar alrededores de 240 de limpieza viaria. Estos últimos, en los que se incluyen barrenderos y operarios de baldeadoras y cubas, por el momento no irán a la huelga en diciembre dado que se trata de un servicio independiente con su propio comité de empresa, en proceso de formación en estos momentos.