Último mes para ponerse al día con el pago del IBI y otros tributos sin recargos en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria finaliza el próximo 28 de noviembre el segundo periodo voluntario de pago de tributos municipales, correspondiente al ejercicio 2025. Hasta esa fecha, la ciudadanía podrá abonar sus recibos sin recargos.

Los tributos a tener en cuenta

-El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en sus modalidades urbana, rústica y de características especiales.

-El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

-Otras tasas municipales, como las relativas a la recogida de residuos comerciales, la ocupación del dominio público mediante cajeros automáticos, vallas publicitarias, hamacas o embarcaciones, así como la instalación de puestos en rastros y ferias.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, recordó que este periodo de pago llega tras la bajada del tipo impositivo del IBI urbano, "una medida que refleja el compromiso del grupo de Gobierno con el alivio fiscal a las familias y hogares del municipio". Añadió que la reducción del tipo impositivo del IBI urbano en cinco puntos básicos, hasta el 0,62%, "se traduce en un ahorro medio del 7,5% en los recibos y beneficia al 98,9% de los contribuyentes".

En el caso de los inmuebles de usos no residenciales, también se reducirá el gravamen al 0,62%, excepto para el 10% de los inmuebles de mayor valor catastral —por encima de 75.000 euros—, tal y como permite la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Para este grupo, que representa apenas el 1,07% de los recibos, el tipo se mantendrá en el 0,67%.

Además, deberán abonarse durante este mes el segundo semestre de la tasa de ocupación del dominio público local para puestos del rastro y feria, y la tasa de ocupación de playas con hamacas y embarcaciones.

En cuanto a la tasa por ocupación de la vía pública con quioscos, los pagos se realizan trimestralmente: el tercer trimestre se abonó hasta el pasado 30 de septiembre, y el cuarto, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

El concejal del área de Hacienda subrayó que realizar el abono dentro del periodo voluntario "evita recargos e intereses por mora", concluyó.

Cómo obtener la carta de pago

El ciudadano que quiera hacer su pago en el periodo voluntario tiene varias formas de hacerlo:

-Desde la oficina virtual tributaria, haciendo clic en el botón 'Obtener documento de pago'.

-Desde los quioscos digitales ubicados en las oficinas municipales, hay que elegir el botón 'Impuestos y Tasas'

-Por teléfono, en el servicio de atención telefónica 010, si la llamada es desde Las Palmas de Gran Canaria, o 928.446.000 para llamadas desde fuera del municipio.

-De manera presencial, en la oficina de atención al contribuyente del Ayuntamiento (solo para personas físicas), solicitando cita previa en la web municipal o en el teléfono 010

Cómo realizar el pago

El pago del tributo se podrá realizar con cargo a cualquier tarjeta de débito o crédito aceptada:

-En la oficina virtual haciendo clic en el botón 'Pagar'.

-Llamando al servicio de atención telefónica 010, o 928.446.000 para llamadas desde fuera del municipio.

-En la página web municipal haciendo clic en el enlace de 'Pago y obtención de recibos on-line'

-En las entidades colaboradoras (Banca March, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajamar y Cajasiete) a través de los canales facilitados por cada una a tal efecto.