Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Último mes para ponerse al día con el pago del IBI y otros tributos sin recargos en Las Palmas de Gran Canaria

El plazo voluntario acaba el 28 de noviembre

Quioscos digitales ubicados en las oficinas municipales donde se pueden realizar los pagos.

Quioscos digitales ubicados en las oficinas municipales donde se pueden realizar los pagos. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria finaliza el próximo 28 de noviembre el segundo periodo voluntario de pago de tributos municipales, correspondiente al ejercicio 2025. Hasta esa fecha, la ciudadanía podrá abonar sus recibos sin recargos.

Los tributos a tener en cuenta

-El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en sus modalidades urbana, rústica y de características especiales.

-El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

-Otras tasas municipales, como las relativas a la recogida de residuos comerciales, la ocupación del dominio público mediante cajeros automáticos, vallas publicitarias, hamacas o embarcaciones, así como la instalación de puestos en rastros y ferias.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, recordó que este periodo de pago llega tras la bajada del tipo impositivo del IBI urbano, "una medida que refleja el compromiso del grupo de Gobierno con el alivio fiscal a las familias y hogares del municipio". Añadió que la reducción del tipo impositivo del IBI urbano en cinco puntos básicos, hasta el 0,62%, "se traduce en un ahorro medio del 7,5% en los recibos y beneficia al 98,9% de los contribuyentes".

En el caso de los inmuebles de usos no residenciales, también se reducirá el gravamen al 0,62%, excepto para el 10% de los inmuebles de mayor valor catastral —por encima de 75.000 euros—, tal y como permite la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Para este grupo, que representa apenas el 1,07% de los recibos, el tipo se mantendrá en el 0,67%.

Además, deberán abonarse durante este mes el segundo semestre de la tasa de ocupación del dominio público local para puestos del rastro y feria, y la tasa de ocupación de playas con hamacas y embarcaciones.

En cuanto a la tasa por ocupación de la vía pública con quioscos, los pagos se realizan trimestralmente: el tercer trimestre se abonó hasta el pasado 30 de septiembre, y el cuarto, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

El concejal del área de Hacienda subrayó que realizar el abono dentro del periodo voluntario "evita recargos e intereses por mora", concluyó.

Cómo obtener la carta de pago

El ciudadano que quiera hacer su pago en el periodo voluntario tiene varias formas de hacerlo:

-Desde la oficina virtual tributaria, haciendo clic en el botón 'Obtener documento de pago'.

-Desde los quioscos digitales ubicados en las oficinas municipales, hay que elegir el botón 'Impuestos y Tasas'

-Por teléfono, en el servicio de atención telefónica 010, si la llamada es desde Las Palmas de Gran Canaria, o 928.446.000 para llamadas desde fuera del municipio.

-De manera presencial, en la oficina de atención al contribuyente del Ayuntamiento (solo para personas físicas), solicitando cita previa en la web municipal o en el teléfono 010

Cómo realizar el pago

El pago del tributo se podrá realizar con cargo a cualquier tarjeta de débito o crédito aceptada:

-En la oficina virtual haciendo clic en el botón 'Pagar'.

-Llamando al servicio de atención telefónica 010, o 928.446.000 para llamadas desde fuera del municipio.

-En la página web municipal haciendo clic en el enlace de 'Pago y obtención de recibos on-line'

-En las entidades colaboradoras (Banca March, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajamar y Cajasiete) a través de los canales facilitados por cada una a tal efecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

Último mes para ponerse al día con el pago del IBI y otros tributos sin recargos en Las Palmas de Gran Canaria

Último mes para ponerse al día con el pago del IBI y otros tributos sin recargos en Las Palmas de Gran Canaria

Harry Sinfónico transformará el Teatro Pérez Galdós en una experiencia mágica inspirada en el universo de la película

Harry Sinfónico transformará el Teatro Pérez Galdós en una experiencia mágica inspirada en el universo de la película

El empleo remonta en Las Palmas de Gran Canaria: más de 13.500 contratos en un mes y 2.261 trabajadores más que en octubre de 2024

El empleo remonta en Las Palmas de Gran Canaria: más de 13.500 contratos en un mes y 2.261 trabajadores más que en octubre de 2024

Las Palmas de Gran Canaria recoge 5.800 kilos de residuos durante el fin de semana de Todos los Santos

Las Palmas de Gran Canaria recoge 5.800 kilos de residuos durante el fin de semana de Todos los Santos

Guerra contra los atascos: Las Palmas de Gran Canaria coordina el dispositivo de tráfico para el Black Friday y Navidad

Guerra contra los atascos: Las Palmas de Gran Canaria coordina el dispositivo de tráfico para el Black Friday y Navidad

Diez días para reverdecer Barrio Atlántico con 50 arbustos

Diez días para reverdecer Barrio Atlántico con 50 arbustos

Las Torres estrenan pavimento en las canchas de baloncesto

Las Torres estrenan pavimento en las canchas de baloncesto

2.488 piezas y más de 11 millones de euros: las claves para custodiar las obras de arte de Néstor de la Torre

2.488 piezas y más de 11 millones de euros: las claves para custodiar las obras de arte de Néstor de la Torre
Tracking Pixel Contents