Las Canteras estrena torres de vigilancia, pasarelas accesibles y desfibriladores

La concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado esta semana nuevos equipamientos en la playa de Las Canteras con el objetivo de seguir mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los servicios en el principal arenal de la ciudad.

Gracias a una subvención de 111.141 euros concedida por la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, se han adquirido tres nuevas torres de vigilancia, para actualizar el servicio de vigilancia y socorrismo; cinco pasarelas accesibles enrollables; y un dispositivo de reanimación cardiopulmonar automático Autopulse, que permitirán ofrecer un mejor servicio a los usuarios de la playa, reforzar la movilidad accesible en la arena y avanzar en la condición de espacio cardio seguro de la playa.

Mejora de los servicios y equipamientos

Con estas actuaciones, la concejalía de Ciudad de Mar continúa avanzando en la mejora de los servicios y equipamientos de Las Canteras, apostando por una playa segura, accesible y sostenible.

“La renovación de los equipamientos de salvamento y la instalación de pasarelas accesibles responden al compromiso del Ayuntamiento con la calidad de los servicios, la inclusión y la sostenibilidad en una playa que es referente internacional”, destacó el concejal de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo.

La playa de Las Canteras estrena nuevas torres de vigilancia, tarimas flexibles accesibles en la arena y un sistema de reanimación automático / LP/DLP

Nuevas torres de vigilancia

Las tres nuevas torres de vigilancia se han instalado en el entorno de las calles Tomás Miller, Olof Palme y Almansa, reforzando los puntos de control del servicio de socorrismo en la playa. Con un diseño exterior de color blanco, destacan por su resistencia a los ambientes marinos y salinos, su pavimento y suelo antideslizante, y su estanqueidad ante el agua.

Incorporan además ventanas abatibles con cierres y tapas antivandálicos, mástil para bandera, megafonía alimentada por energía solar, punto SOS, wifi y sistema de carga para elementos eléctricos de bajo consumo. Las torres, con una superficie aproximada de ocho metros cuadrados, cuentan con ruedas para su desplazamiento y una altura total de 4,30 metros sobre la estructura, garantizando una visión óptima de la zona de baño por parte del personal de salvamento y socorrismo.

Por otro lado, con el propósito de seguir avanzando en la accesibilidad universal, se han instalado nuevas pasarelas enrollables accesibles en diferentes puntos de la playa, concretamente en las zonas de las calles Tenerife, Gran Canaria, Hierro, Padre Cueto y Tomás Miller.