Así evita el Puerto de Las Palmas que su aparcamiento sea un camping para caravanas
La Autoridad Portuaria establece un control horario en el parking de la Avenida de los Consignatarios
La Autoridad Portuaria ha establecido un control horario para garantizar que el nuevo aparcamiento de la Avenida de los Consignatarios, en el Puerto de Las Palmas, se convierta en una zona para caravanas.
De esta manera, el parking que abrió al público el 12 de mayo tras el cierre del que gestionaba Sagulpa frente al Acuario Poema del Mar solo estará abierto de seis de la mañana a dos de la madrugada, teniendo que quedar vacío el resto del tiempo.
Promoción en aplicaciones
Inmediatamente después de que la institución del Puerto habilitara este espacio para aparcar, la aplicación para caravanistas Park4night ponía en él su foco con mensajes como «excelente estacionamiento», «gratis», a un «tiro de piedra» de la entrada del Puerto de Las Palmas o «tengo una autocaravana de siete metros y logré meterla en un solo espacio», lo que atrajo la atención de personas que residen en sus furgonetas camperizadas o caravanas, que ocuparon varias de las plazas ofertadas.
Otro de los atractivos de este aparcamiento es que no tiene limitación de gálibo, lo que permite que acceda cualquier tipo de vehículo independientemente de sus dimensiones.
Rotación
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, explicó que la medida adoptada por la institución no solo evita las pernoctaciones en vehículos en el Puerto, que es algo que está prohibido, sino que se garantiza la rotación en las plazas de aparcamiento.
Calzada reconoce que ha habido protestas por esta regulación horaria que ha conllevado ya la imposición de multas a los infractores, pero asegura que tras valorar varias opciones, se consideró «que lo más amable» era establecer un horario que permitiera, por ejemplo, dejar el vehículo estacionado en el caso de una salida nocturna.
185 plazas
El aparcamiento de la Avenida de los Consignatarios ofrece 185 plazas gratuitas, 167 destinadas a turismos, cuatro para personas con movilidad reducida, diez para motos y otras cuatro para vehículos eléctricos, cerca de lugares emblemáticos como la playa de Las Canteras, a la que se accede fácilmente desde la pasarela de Onda Atlántica.
