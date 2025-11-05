Experimento científico: 40 barcos de la ARC y la ARC+ recogerán datos sobre la calidad del agua durante su travesía

La 40ª edición de la ARC+ y la ARC, que partirá el 9 y el 23 de noviembre, respectivamente, desde el Puerto de Las Palmas, tendrá un marcado carácter científico gracias a una iniciativa que permitirá analizar la calidad del agua oceánica lejos de la costa.

La iniciativa de los activistas oceánicos españoles SeaLabs se ha enrolado este año en este rally marítimo después de haber ganado el premio Ocean Tribute Award 2025 durante la celebración del salón náutico Boot Düsseldorf, a través de una alianza con el World Cruising Club, organizador de los rallies.

Un gran muestreo

De esta manera, 20 embarcaciones de cada regata, la ARC+ y la ARC, estarán equipados con sensores móviles que recopilarán «uno de los mayores conjuntos de datos in situ» durante una sola temporada trasatlántica, afirma el club.

Esta no será la primera vez. Ya en la edición de 2024 algunos barcos fueron equipados con este dispositivo y siguen enviando datos a SeaLabs un año más tarde, si bien en esta ocasión el número de yates será superior.

El kit

El kit de SeaLab consiste en un contenedor de acero inoxidable y un sensor electrónico que permite medir parámetros como la temperatura, el PH y la salinidad del agua. Los datos recogidos proporcionan a los investigadores voluntarios de este proyecto información esencial sobre el medioambiente marino, la fauna y el impacto del cambio climático en los océanos.

Los marineros recogerán las muestras de agua de mar con el contenedor de acero inoxidable y con el sensor electrónico medirán los parámetros clave para luego introducir los datos en una aplicación.

Red de voluntarios

Esta iniciativa cuenta con una amplia red de voluntarios formada por biólogos marinos, científicos de datos e ingenieros, entre otros perfiles profesionales que son los encargados de enseñar a las tripulaciones de los barcos que llevarán a bordo los sensores y analizarán los datos recabados.

Barcos participantes en anteriores ediciones de la ARC / José Carlos Guerra

Además, entre sus funciones se encuentra mantener reuniones periódicas con los marineros a través de videollamadas durante las travesías.

Aplicación integral

La organización de las regatas asegura que «gracias a la continua retroalimentación de los equipos de prueba de ARC, los activistas oceánicos están ahora en condiciones de desarrollar una aplicación integral para los aficionados a los deportes acuáticos. Esta plataforma podría facilitar el despliegue de miles de sensores en zonas costeras y de alta mar. No solo los navegantes, sino también los buceadores, surfistas, piragüistas y las comunidades costeras locales se beneficiarían de información náutica vital».

Cetáceos en La Palma

Por otro lado, SeaLabs sigue ampliando su red de recabadores de datos y, entre otros acuerdos, ha puesto en marcha un programa de análisis con una empresa que ofrece avistamiento de ballenas desde La Palma para monitorizar a los cetáceos que pasan por Canarias y medir la calidad del agua, lo que facilita el rastreo de los cambios que se puedan producir en este lado del Atlántico con el paso del tiempo.

Algunos de los barcos que participaron en la ARC+ y la ARC el año pasado y siguen proporcionando datos a este proyecto son el Sun Cloud, que ha cruzado el Atlántico dos veces desde entonces, y el Yggdrasil, que recorre el mundo y ha compartido vídeos de su tripulación nadando junto a tiburones y mantarrayas, entre otros.

Los primeros en salir

Los primeros 20 barcos que se han sumado a través del World Cruising Club partirán este domingo 9 de noviembre, junto a otras 69 embarcaciones que participan en la ARC+, desde el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas con estos kits a bordo camino a Mindelo, en Cabo Verde, para luego continuar su travesía hasta la isla caribeña de Granada, recorriendo 3.000 millas náuticas.

Las otras 20 lo harán el 23, día en el que iniciarán la regata 150 tripulaciones que se dirigirán hacia el puerto de Rodney Bay, en la isla de Santa Lucía, también en el Caribe. En total atravesarán 2.700 millas náuticas.