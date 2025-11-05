SPAR Gran Canaria y la UD Las Palmas renuevan su alianza para seguir impulsando el deporte y la salud en las islas

SPAR Gran Canaria y la Unión Deportiva Las Palmas han renovado por un año más su acuerdo de patrocinio, fortaleciendo una alianza que se ha convertido en referente del apoyo al deporte y la promoción de hábitos de vida saludables en las islas. El acto de renovación se celebró en el campo de entrenamiento de Barranco Seco, con la presencia de representantes de ambas entidades y capitanes del primer equipo.

Por parte de SPAR Gran Canaria asistieron el vicepresidente José López y el consejero Jesús Díaz. En representación del club amarillo estuvieron el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el vicepresidente Nicolás Ortega. Como novedad en esta edición, también participaron los capitanes Kirian Rodríguez y Álex Suárez, que se sumaron a la firma simbólica del acuerdo y a la tradicional fotografía en el césped.

Durante el encuentro, ambas partes destacaron la solidez de una colaboración que no solo respalda al primer equipo, sino que también promueve el deporte base, la salud y el bienestar entre la población canaria. La alianza reafirma el compromiso mutuo con valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el arraigo a la tierra.

Con esta renovación, SPAR Gran Canaria continúa su labor como agente activo en el fomento del deporte y el estilo de vida saludable, alineando su estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en especial el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados con capital 100 % canario y presencia en los 21 municipios de la isla. Con 201 establecimientos y venta online, la compañía destaca por su apuesta por el producto fresco local de alta calidad, liderando la categoría de frutas y verduras.

Reconocida por su cercanía, servicio personalizado y compromiso con el entorno, SPAR Gran Canaria se consolida como referente en el sector de la alimentación y el bienestar en las islas.