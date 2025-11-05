Cada vez más bajos comerciales convertidos en viviendas: Las Palmas de Gran Canaria triplica en dos años las solicitudes

La subida del precio del alquiler y la falta de vivienda en Las Palmas de Gran Canaria han impulsado el negocio de la transformación de bajos comerciales en pisos. En los últimos dos años, el número de solicitudes aprobadas para el cambio de uso se ha triplicado, en concreto, se han incrementado en un 218%. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento capitalino, en 2023 se tramitaron 11 expedientes; en 2024, 27; y en 2025 la cifra ascendió a 35.

La tendencia es evidente, aunque no todos los locales comerciales pueden convertirse en viviendas. Los inmuebles deben cumplir requisitos específicos, como ventilación adecuada en los baños, condiciones mínimas de iluminación, acondicionamiento de fachada y una altura concreta. Solo cuando estas condiciones se cumplen y se ejecuta una reforma es posible obtener la cédula de habitabilidad.

Bajos ilegales

El proceso es costoso y complejo, lo que deja fuera a muchas personas y ha generado, en paralelo, un mercado sumergido de locales que no cumplen la normativa pero se alquilan igualmente. Es el caso de Sandra Pérez, un nombre ficticio de una música que vivió en un bajo ilegal en Vegueta. El estudio costaba 350 euros, un precio determinante, ya que antes tenía que dormir en el salón de un amigo y el alquiler de habitaciones, explica, estaba prohibitivo. "Era muy difícil encontrar habitación, los precios estaban altísimos, y en la desesperación encontré este local, en el que podía vivir sola por menos precio", relata.

Pérez asegura que el espacio resultaba cómodo para una persona, pero al no estar concebido como vivienda tuvo que amueblarlo desde cero y no contaba con ducha, por lo que se aseaba en un gimnasio. Por ello, considera que, siempre que los locales cumplan condiciones dignas, pueden ser una alternativa para paliar la escasez de vivienda, aunque advierte que a largo plazo podrían "someterse a las mismas reglas del mercado" y encarecerse.

Una oportunidad

Con las condiciones adecuadas, estas transformaciones "pueden ser un terreno de oportunidad", señala el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, Juan Torres. "A mí me parecen muy interesantes, porque incluso posibilita tipologías diferentes a la vivienda tradicional, ya que pueden tener espacios en doble alturas o con otras oportunidades", añade. Como ejemplo cita uno de los proyectos ganadores de los Premios de Arquitectura Miguel Martín-Fernández de la Torre, del arquitecto Pedro Romera, que convirtió un antiguo local en un loft.

Sin embargo, desde el sector inmobiliario no se aprecia aún un auge significativo de este fenómeno. Olatz Feijóo, directora comercial de Century 21, considera que el Ayuntamiento no favorece los cambios de uso, al no haber incorporado todos los artículos del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno canario. "Hay más de 4.000 locales vacíos a los que se podría hacer un cambio de uso", calcula. Además, Feijóo recuerda que la demanda de locales comerciales es baja, por lo que facilitar las conversiones "dispararía" las ventas. "Es una solución muy interesante para darle salida a un montón de locales que no están en primera línea de zonas comerciales y se podrían reconvertir en viviendas", señala.

Debate en el Pleno

En la misma línea, Alejandro Bolaños, agente inmobiliario y responsable de Econinte, subraya las trabas administrativas: "El trámite es bastante complicado y no vale cualquier local, con lo cual, si las normativas fuesen más laxas, se podría hacer como en otras ciudades de España".

El debate también ha llegado al Pleno municipal. El Partido Popular presentó una propuesta para ampliar las condiciones que permiten conceder los permisos, pero fue rechazada. El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, argumentó que la medida podría facilitar la creación de nuevas viviendas vacacionales. En abril de 2024, el Ayuntamiento capitalino rechazó la aplicación de uno de los artículos del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, asegurando que trabajaban en una modificación normativa para incorporar nuevas excepciones y zonas. El concejal de la oposición Gustavo Sánchez reprochó que, año y medio después, no se hubiese producido ningún avance.