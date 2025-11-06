260 efectivos para acabar con la basura en Las Palmas de Gran Canaria: el contrato de emergencia de Limpieza echa a andar

Ya hay contrato de emergencia para atajar el riesgo sanitario en el que se encuentra Las Palmas de Gran Canaria por la acumulación de basura y suciedad en las calles. Tras el anuncio de la semana pasada, el Ayuntamiento y FCC Medioambiente suscribieron este martes el acuerdo, que ya ha empezado a notarse en sectores como Alcaravaneras y Arenales con la incorporación de hasta 48 efectivos en estos días iniciales. Son solo las primeras de las más de 260 incorporaciones previstas tanto a las tareas de recogida de residuos como de limpieza viaria.

Refuerzo de personal en barrios y zonas clave

La alcaldesa, Carolina Darias, dio la bienvenida este jueves a 28 efectivos que actuarán en barrios de la zona baja de la ciudad y para este viernes está prevista la incorporación de otros 10 operarios que asumirán labores de limpieza viaria en Ciudad Alta.

Entre sus tareas se encuentran el barrido manual, el vaciado de papeleras, las actuaciones de baldeo y desinfección, la limpieza de zonas afectadas por vertidos, la retirada de rastrojos y los trabajos con maquinaria pesada tipo tractor.

La alcaldesa, Carolina Darias, saluda al personal de refuerzo del nuevo contrato de limpieza / LP/DLP

En un audio difundido por el Ayuntamiento, el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, destaca la llegada “de más de 30 operarios de barrido para Alcaravaneras, Arenales y Escaleritas”, así como “la incorporación de operarios de recogida en zonas donde había dificultades para ello”.

Objetivo: combatir la suciedad y evitar riesgos sanitarios

El contrato, anunciado la semana pasada por la alcaldesa, tiene como objetivo solventar la suciedad acumulada en las calles, una situación agravada en los últimos meses hasta suponer un riesgo sanitario por la posible proliferación de plagas.

El refuerzo del servicio de limpieza será progresivo y adaptado a las necesidades específicas de cada momento, y supone también una reorganización de las actividades de higiene urbana, tanto en relación con el horario como con los sectores de actuación, que debe ser definida por el Servicio Municipal de Limpieza.

Contrato temporal hasta la nueva adjudicación de limpieza urbana

Las actuaciones que llevará a cabo el personal contratado por FCC Medioambiente —cuantificadas en un presupuesto aproximado de dos millones de euros mensuales en función de la demanda— tendrán carácter temporal hasta la puesta en marcha de los nuevos contratos de limpieza de la ciudad, cuya tramitación administrativa se ha demorado, con una entrada en vigor que no está prevista antes del otoño del próximo año.

Quejas de los trabajadores

El nuevo contrato es visto con reticencias por los representantes de los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza -en Las Palmas, estas labores se reparten entre el servicio público y la gestión indirecta-. El Comité de Empresa de Limpieza Viaria ha criticado duramente la iniciativa del equipo de gobierno, calificándola de posible “fraude de ley” y exigiendo su paralización. Según el comité, la actual crisis de limpieza no se debe a una emergencia real, sino a la “inacción y falta de planificación” de los gobiernos municipal actuales y anteriores.

Los trabajadores han afeado el incumplimiento de la Relación de Puestos de Trabajo de 2019, que debía reponer personal y crear una bolsa de sustituciones, lo que a su juicio ha generado sobrecarga laboral y una plantilla insuficiente. También cuestionan la adjudicación de un contrato millonario a la empresa FCC, pese a las numerosas quejas vecinales por su gestión.

Por otra parte, los trabajadores del servicio de recogida de residuos han acordado convocar una huelga para los días 5 y 9 de diciembre y recurrir judicialmente el contrato de emergencia aprobado por el Ayuntamiento, al que acusan de contener “numerosas irregularidades” y de encubrir una “privatización total” del servicio. El comité de empresa sostiene que la declaración de emergencia sanitaria, utilizada como justificación, carece de base técnica y se apoya en informes poco rigurosos elaborados con recortes de prensa y quejas ciudadanas.

Pleno extraordinario solicitado por el PP

Según los representantes sindicales, los problemas de insalubridad son consecuencia directa de la precarización y falta de planificación municipal, no de una crisis sobrevenida. Además, rechazan la posible reconversión del servicio en una empresa municipal, por considerarla una medida poco clara y aún sin respaldo técnico. Desde la oposición, El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado un Pleno extraordinario y monográfico para abordar la situación de “emergencia sanitaria” declarada por los problemas de limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad.