Un colector de aguas colapsa en el paseo Tomás Morales

El colapso de un colector de aguas en el paseo de Tomás Morales provocó un hundimiento de la calzada, obligando a cortar la vía para su reparación a comienzos de semana. El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, reclamó este jueves un plan integral de inversiones hidráulicas para evitar que este tipo de situaciones se sigan produciendo en la ciudad.

Suárez señaló que no se trata de un caso aislado, sino del último episodio de una serie de hundimientos en distintas zonas de la ciudad. Mencionó Tomás Morales -el socavón ya ha sido solventado por trabajadores de Emalsa-, Juan Manuel Durán, Guanarteme —en calles como Luchana y Bernardo de la Torre— y Arenales, donde se han detectado socavones y oquedades que evidencian un deterioro progresivo del subsuelo urbano.

Denuncia de soluciones temporales

Desde Coalición Canaria se ha criticado la utilización de “parches permanentes”, en referencia a las planchas metálicas que se colocan sobre la calzada para tapar averías. Suárez aseguró que estas medidas “se prolongan durante meses”, generando ruido e inseguridad vial, especialmente para motoristas.

“En lugar de resolver el problema de raíz, se opta por cubrirlo con una chapa”, afirmó el portavoz, en referencia al uso reiterado de soluciones provisionales.

Falta de inversión estructural

El representante de CC considera que la situación “no se limita al mal estado del asfaltado”, sino que “responde a una falta crónica de inversión en infraestructuras hidráulicas y de saneamiento”.

Suárez advirtió que las repetidas roturas de tuberías y colectores están provocando oquedades que terminan generando hundimientos en la calzada, lo que a su juicio evidencia un problema estructural del subsuelo.

Críticas a la gestión municipal

El portavoz recordó que, pese a los anuncios municipales sobre planes hidráulicos, las actuaciones ejecutadas son “puntuales y de pequeña escala”.

Mencionó que la concejal de Aguas, Inmaculada Medina, y la alcaldesa han presentado en los últimos años proyectos de modernización de redes de agua y saneamiento, pero, según Suárez, “no están a la altura de una ciudad de casi 380.000 habitantes”.

Suárez subrayó que cada hundimiento obliga a cortar calles principales y desviar el tráfico, lo que afecta al transporte público y a la seguridad de los conductores y peatones que utilizan esas vías.