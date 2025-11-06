El Estado invertirá 600 millones de euros en los puertos canarios en los próximos cuatro años

El Ministerio de Transporte del Gobierno de España destinará entre 2026 y 2030 un total de 600 millones de euros a los puertos de Canarias. Así lo anunció este jueves el ministro Óscar Puente durante un encuentro informativo celebrado en el Edificio de la Zona Franca del Puerto de Las Palmas.

Puente subrayó la relevancia de los puertos del archipiélago dentro del sistema portuario nacional y explicó que esta inversión tiene como objetivo “modernizar y garantizar su papel como nodo logístico estratégico”, además de generar empleo, estabilidad y nuevas oportunidades para las islas.

Entre las actuaciones previstas, destacó la ampliación del Muelle Reina Sofía Sur, en el Puerto de Las Palmas, con una inversión de 20,5 millones de euros, cuya licitación ya ha sido publicada. También se prevén mejoras en la zona destinada a reparaciones navales.

Otras intervenciones que se financiarán en el marco de este plan incluyen actuaciones en el muelle de Granadilla, la integración Puerto-Ciudad en Santa Cruz de Tenerife, la ampliación de las instalaciones portuarias en La Palma y mejoras orientadas a incrementar la capacidad y eficiencia en Fuerteventura.

(habrá ampliación)