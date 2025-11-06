El Estado invertirá 600 millones de euros en los puertos canarios en los próximos cuatro años
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente anunció el plan estatal de financiación este jueves en el Puerto de Las Palmas
El Ministerio de Transporte del Gobierno de España destinará entre 2026 y 2030 un total de 600 millones de euros a los puertos de Canarias. Así lo anunció este jueves el ministro Óscar Puente durante un encuentro informativo celebrado en el Edificio de la Zona Franca del Puerto de Las Palmas.
Puente subrayó la relevancia de los puertos del archipiélago dentro del sistema portuario nacional y explicó que esta inversión tiene como objetivo “modernizar y garantizar su papel como nodo logístico estratégico”, además de generar empleo, estabilidad y nuevas oportunidades para las islas.
Entre las actuaciones previstas, destacó la ampliación del Muelle Reina Sofía Sur, en el Puerto de Las Palmas, con una inversión de 20,5 millones de euros, cuya licitación ya ha sido publicada. También se prevén mejoras en la zona destinada a reparaciones navales.
Otras intervenciones que se financiarán en el marco de este plan incluyen actuaciones en el muelle de Granadilla, la integración Puerto-Ciudad en Santa Cruz de Tenerife, la ampliación de las instalaciones portuarias en La Palma y mejoras orientadas a incrementar la capacidad y eficiencia en Fuerteventura.
(habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa