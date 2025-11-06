Intenta matar a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria al grito de "voy a apuñalar a todos"

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha fijado para el próximo jueves, 13 de noviembre, una vista de conformidad contra un vecino de Las Palmas de Gran Canaria acusado de apuñalar a un hombre en plena calle. Le atacó de forma sorpresiva al grito de "les voy a apuñalar a todos", según sostiene la Fiscalía.

El desencuentro se produjo a las cuatro de la tarde del tres de julio de 2024 en la calle Mariucha, en el barrio de Schamann. El escrito de acusación describe que el encausado mantuvo una discusión con un viandante y, con ánimo de atentar contra su vida, le clavó un cuchillo de cocina u otro objeto punzante similar en el tórax.

Como consecuencia de estos hechos, el agredido sufrió una herida inciso contusa que requirió sutura quirúrgica y quedó con una cicatriz en la zona.

Ataque sorpresivo

El Ministerio Público califica el supuesto ataque como un homicidio en grado de tentativa y pide en consecuencia una pena de nueve años de prisión, además de una orden de alejamiento durante 15 años.

En cuanto a la responsabilidad civil, reclama una indemnización que asciende a 2.340 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas.