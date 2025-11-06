Las Palmas de Gran Canaria pagará el doble de lo previsto para expropiar el último solar en El Rincón

El embellecimiento de la entrada norte de Las Palmas de Gran Canaria está un poco más cerca. El Ayuntamiento de la capital pagará el doble de lo previsto por expropiar de manera forzasa el último solar de El Rincón. La fijación del justiprecio se aprobó este jueves en Junta de Gobierno, por lo que todo el suelo que afecta al Sistema Generla SG-06 pasaría a ser municipal con la excepción de la única nave conservera que sigue en pie, cuya compra no ha cerrado el Consistorio al haber un desacuerdo con los actuales propietarios.

La parcela tiene una superficie de 1.213 metros cuadrados, según catastro. Se trata de una cuña de terreno situada entre la autovía GC-2 y el acceso a Guanarteme por El Rincón. La vieja nave conservara que ocupaba este solar fue derribada en 2014 y actualmente el Ayuntamiento capitalino la utiliza como parte del potrero provisional de la ciudad desde hace seis años, junto a una serie de parcelas que el Consistorio adquirió previamente, y por el que acordaron hace una década un alquiler anual de 36.000 euros.

El Ayuntamiento de la capital inició el expediente de expropiación forzosa de esta parcela en octubre del pasado año. La partida que barajó entonces el Consistorio para esta operación urbanística ascendía a 289.330 euros. Finalmente, tras rechazar la valoración económica realizada por los propietarios de la parcela, el Consistorio autorizó este jueves una nueva cantidad para adquirirla. La cantidad asciende en esta ocasión a los 594.330 euros.

Suelo urbano consolidado

Tras someterse el primer trámite de expropiación a exposición pública, los herederos propietarios presentaron su propia tasación del suelo. La misma ascendía 1,66 millones de euros. Según estos, el Ayuntamiento no había tenido en cuenta el cambio en la calificación del suelo que se hizo efectivo en el pleno de ese mismo mes de octubre de 2024. De esta manera, el Consistorio aplicó una serie de sentencias del TSJC que obligan a considerar el suelo como urbano consolidado y no como urbanizable -las sentencias venían, precisamente, de adquisiciones de suelo anteriores-.

Vista aérea de El Rincón. / ANDRES CRUZ

En cualquier caso, Geursa consideró este justiprecio excesivo y no ajustada a la situación urbanística ni a los criterios legales de tasación. Una vez quede cerrada esta operación quedará tan solo por terminar la expropiación de la única nave conservera que sigue en pie, aprobada en 2021. Se trata de un suelo de 2.174 metros cuadrados por el que los propietarios reclaman una compensación de 6,9 millones de euros, es decir, diez veces más que la cantidad calculada por el Ayuntamiento -693.000 euros-.

La adquisición de estos terrenos y el traslado definitivo del potrero a Jinámar -cuya obra sigue pendiente- permitirá diseñar un plan para embellecer la entrada norte de Las Palmas de Gran Canaria. El concejal de Planificación, Mauricio Roque, indicó hace un año que habrá que definir los nuevos usos de este espacio dado que el previsto hasta ahora en el Plan General -trasladar el recinto ferial de Infecar- queda descartado dados los planes que hay ya en marcha para renovar los pabellones.