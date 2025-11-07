La caída de una palmera destroza un coche en Lomo Los Frailes

Este viernes por la tarde, el cogollo de una palmera se desplomó sobre dos coches estacionados en la calle Betania, en el barrio de Lomo Los Frailes, cerca del parque central. El fuerte impacto destrozó la parte trasera de uno de los vehículos y dañó al otro. Afortunadamente, no se registraron víctimas, ya que en ese momento no había nadie dentro de los coches.

Los bomberos procedieron a cortar y retirar el cogollo. A última hora del viernes, el servicio de Parques y Jardines ya había retirado los restos de la palmera, y se prevé que la base de la planta sea talada la próxima semana.