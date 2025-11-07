La caída de una palmera destroza un coche en Lomo Los Frailes
El impacto destrozó uno de los vehículos estacionados, pero afortunadamente no había nadie dentro
Este viernes por la tarde, el cogollo de una palmera se desplomó sobre dos coches estacionados en la calle Betania, en el barrio de Lomo Los Frailes, cerca del parque central. El fuerte impacto destrozó la parte trasera de uno de los vehículos y dañó al otro. Afortunadamente, no se registraron víctimas, ya que en ese momento no había nadie dentro de los coches.
Los bomberos procedieron a cortar y retirar el cogollo. A última hora del viernes, el servicio de Parques y Jardines ya había retirado los restos de la palmera, y se prevé que la base de la planta sea talada la próxima semana.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa